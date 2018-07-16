Семья журналиста, главы сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, который на прошлой неделе был приговорен к 12 годам лишения свободы, выплатила в пользу государства 124 тысячи сомони в качестве компенсации ущерба, определенного следственными органами.

Об этом говорится в заявлении стороны защиты Мирсаидова, копию которого сегодня, 16 июля получила «АП».

Сумма компенсации ущерба, который в соответствии с заключением следственных органов Мирсаидов нанес государству, составила порядка 124 тысяч сомони. Эта сумма была переведена в пользу государства 12 июля, на следующий день после вынесения приговора Мирсаидову. В соответствии с решением худжандского городского суда Мирсаидов был приговорен к 12 годам лишения свободы за заведомо ложный донос, растрату госсредств и подделку документов. Кстати, в день вынесения приговора судья Джурахон Рахмон, отмечал, что Мирсаидов мог бы избежать тюрьмы, если бы сразу выплатил государству 123,9 тысячи сомони.

«Это не означает, что его семья и сторона защиты признает вину в совершении преступлений, инкриминируемых Мирсаидову, - говорится в заявлении, полученном «АП». - Его семья посчитала, что в нынешних реалиях сумма ущерба не соразмерна с ценой свободы сына, и пошла на этот шаг. Надеемся, что в скором времени Хайрулло выйдет на свободу».

Также в заявлении отмечено, что сторона защиты Мирсаидова не согласна с указанной суммой ущерба: по данным его адвокатов речь идёт о 45 тысячах сомони в виде недостачи из суммы, которая была выдана членам команды КВН на протяжении четырех последних лет. В заявлении отмечается, что основная часть расходов сборной КВН была произведена за пределами Таджикистана, и совершалась конвертация валют, которую, по мнению адвокатов Мирсаидова, в суде проигнорировали, что отразилось на конечной сумме ущерба, определенной следственными органами.

«В финансовых отчётах Мирсаидова приложены справки и квитанции от банков и банкоматов о конвертации денег, однако следствие во время проверки без основания игнорирует этот факт и использует курс Национального банка Таджикистана, что не отвечает нормам ни одного нормативного документа», - говорится в заявлении.

Кроме того в своем заявлении сторона защиты выражает несогласие с тем, что Мирсаидову была инкриминирована статья УК Таджикистана (ст.346) о заведомо ложном доносе.

«Если информация предоставлена о правонарушении, аморальном поведении, незаконных требованиях, непристойных словах и т.д., она не может расцениваться как преступление, тем более с привлечением к уголовной ответственности. Это заявление не попадает под уголовную ответственность, если даже предположить, что Мирсаидов соврал; клевета декриминализована еще в 2015 году», - поясняют адвокаты журналиста в распространенном заявлении.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова в декабре 2017 года после его открытого письма на имя президента Таджиистана, в котором он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согдийской области в коррупции.

После письма против самого Мирсаидова было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК Таджикистана: присвоение госсредств, подделка документов и заведомо ложный донос. Суд над журналистом начался в худжадском городском суде 8 июня 2018 года. Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 («Присвоение или растрата госсредств») и 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») УК РТ.

Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 («Заведомо ложный донос»), Мирсаидов отрицал с самого начала.

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