Таджикская спортсменка Зухра Холова выиграла международный турнир в Америке. Соревнование по кикбоксингу (IKF) проходило в Северной Каролине, в нем принимали участие американские спортсменки, и Зухра стала лучшей. Это не первая победа спортсменки, которую она одержала за пределами Таджикистана, и к счастью, Зухра не единственная представительница таджикского спорта, которая добивается серьезных успехов.

Рассказываем вам о пяти самых ярких, молодых и талантливых спортсменках, на которых мы очень надеемся.

Зухра Холова, таэквондо (ИТФ) и кикбоксинг

Зухра начинала с таэквондо версии ИТФ. Хотя это неолимпийский вид спорта, но на каждый международный турнир съезжаются представители более 100 стран. Через несколько лет активных тренировок, ее сестра-близнец Фатима Холова, тоже спортсменка скажет журналистам, что в таэквондо ИТФ «мы выиграли всё, что могли», и после этого сёстры начнут заниматься кикбоксингом и ММА.

Фото из личного архива Холовых

Первый международный опыт Зухра получила в 2006 году, когда ей было всего 15 лет. Это было в соседнем Узбекистане, в городе Чирчике. Зухра вышла в финал по таэквондо и заодно участвовала в кикбоксинге и стала чемпионкой мира в своем возрасте.

Позже Зухра стала первой девушкой из Таджикистана, которая стала чемпионкой Азии по К1 (кикбоксинг). Затем было выступление на Азиатских играх в помещениях – Зухра в весе до 52 кг взяла серебро. «Это равносильно золоту для нас», - сказал Зухра после турнира.

Сейчас Зухра осваивает ринги ММА в США, и добивается новых побед.

Фатима Холова, таэквондо (ИТФ) и кикбоксинг

Родная сестра Зухро – Фатима в мае 2018 года вернулась с чемпионата Азии по кикбоксингу, который прошел в Кыргызстане, с тремя медалями. В разделе К-1 она выступила в весовой категории до 48 килограммов, в дисциплине «лоу-кик» - в весе до 52 килограммов.

Фатима Холова на вершине пьедестала почета чемпионата Азии по кикбоксингу Фото из личного архива Холовых

«Мои соперницы были очень сильными, но мне все равно удалось занять первое место в К-1. Это был первый турнир, в котором я выступала в ринге.

За то, что я выступила очень хорошо, мне дали две медали – чемпионскую, а также специальную награду за достойное выступление - и допуск к турниру сильнейших в мире – World Bars Kickboxing. Это уже профессиональный спорт», - рассказывала Фатима в интервью «АП».

Ширин Набиева, таэквондо (ИТФ)

Таджикская таэквондистка (ИТФ) Ширин Набиева в 2014 году стала лучшей спортсменкой Таджикистана. В этом году она выиграла чемпионские звания Азии и мира, а также стала призером Кубка мира в Минске.

Фото из соцсетей

«У нее (у Ширин – прим.ред.) прекрасные антропологические данные – высокий рост, телосложение. Но самое важное – ее духовные качества: целеустремлённость, трудолюбие и самодисциплина, уважение к старшим, воспитание, жажда знаний, стремление к поиску нового», - рассказывал про неё Фуркат Урунов, тренер сборной Таджикистана по таэквондо (ИТФ) журналистам в 2014-м году.

Хотя к тому времени Ширин занималась спортом только пять лет. В 2009 году она начала заниматься большим теннисом, но из-за того, что условий для профессиональных занятий этим видом спорта в Таджикистане не хватает, ей пришлось его бросить. Ширин перешла в таэквондо ИТФ, ее первым тренером была Зухра Холова.

Анастасия Турсунова, теннис

А вот семнадцатилетняя Анастасия все-таки смогла остаться в большом теннисе. Она считается первой ракеткой Таджикистана; за все годы независимости страны она стала единственной спортсменкой, которая сумела выиграть международный турнир ITF 5-й категории в этом виде спорта.

Фото НФТ

В 2017 году Анастасия выиграла международный турнир Tajikistan Tennis Federation Cup (Fed Cup), который проходил в Душанбе и в котором приняли участие более 210 участников до 18 лет из 36 стран.

Кстати Fed Cup прошел в Душанбе впервые в своей истории; этот турнир считается престижным в мире тенниса, его организатором является Международная федерация тенниса.

Кристина Пронженко, легкая атлетика

Кристина считается одной из лучших легкоатлеток Таджикистана. В 2016 году на 7-м чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Катаре она вошла в пятерку лучших спортсменок турнира.

Кристина в пятиборье у женщин (бег на 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег на 800 м) набрала 3 435 очков. Таким образом, она заняла 5-е место в чемпионате Азии, но этот показатель является лучшим достижением Таджикистана.

Фото Радио «Тироз»

Выезжая на соревнования в соседние страны, Кристина почти всегда возвращалась с призами. Так, в 2015-м году на открытом чемпионате Казахстана в Алмате она выиграла бронзовую медаль; также выиграла две бронзы на международных соревнованиях на призы Татьяны Колпаковой в Бишкеке.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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