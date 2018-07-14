Холодные супы на постсоветском пространстве очень похожи – часто главным ингредиентом для их приготовления становится чакка – или сюзьма, или катык, или мацони. Поэтому с помощью их приготовления хозяйки в Таджикистане могут разнообразить летнее меню.

Холодный узбекский суп «Гужа»

Для приготовления этого супа можно использовать различные злаки - пшеницу, рис, кукурузу. Крупу промыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа, отварить, полностью остудить.

Фото Zira.uz

Чакку развести с водой до полного растворения, посолить, поперчить по вкусу. Залить крупу получившейся смесью, добавить мелко нарезанный базилик, укроп, кинзу, хорошо перемешать. Охладить пару часов в холодильнике и можно подавать к столу.

Холодный белорусский свекольный суп

Свеклу отварите до готовности. Остудите под струей холодной воды и очистите от кожуры. Разрежьте корнеплод пополам. Одну часть нарежьте крупными кубиками, а другую мелкими.

Некрупные кубики переложите в отдельную посуду. Добавьте к ним мелко нарезанный огурец и тонкую соломку редиски.

Салатные листья нарежьте небольшими полосками, а укроп мелко порубите. Весь измельченный салат и половину укропа положите в миску с овощами и хорошо перемешайте.

Крупные кусочки свеклы смешайте с оставшимся укропом и присолите. Залейте хорошо остуженным кефиром и перебейте блендером. В порционные тарелки налейте свекольно-кефирную смесь. Добавьте измельченные овощи, а сверху положите по половинке яйца.

Холодный азербайджанский суп «Довга»

Для приготовления настоящей азербайджанской довги понадобится полная миска резанной зелени кинза, зеленый лук, укроп, базилик. Отдельно сварить рис в большом количестве кипящей подсоленной воды до готовности, откинуть на сито.

Фото Shefcook.ru

В кастрюлю развести чакку парой литров воды и хорошенько размешать ложкой, чтобы не было комочков. Взбить два свежих яйца, перемешать желтки и белки, после чего добавить в смесь и размешать.

Поставить кастрюлю на большой огонь и, непрерывно помешивая, довести до кипения (убедитесь, что чакка действительно кипит, иначе может свернуться). Затем аккуратно, не прекращая помешивать, засыпать в кастрюлю сваренный рис и зелень. Еще раз, помешивая, довести до кипения, снять кастрюлю с огня. Остудить и подавать холодной.

Холодный узбекский (Фергана) суп «Катык Отош»

Нежирный фарш немного обжарить с луком, залить водой, добавить рис, варить до готовности. Постепенно из казана брать половником получившуюся жидкость и вливать ее в ёмкость с разбавленной чаккой, слегка размешивая, чтобы чакка не сварилась. Затем всю перемешанную жидкость снова вылить в казан, перемешать, добавить нарезанный базилик. Остудить, суп готов.

Холодный эстонский суп «Алимеро»

Огурцы вымыть, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке; очищенный лук мелко нашинковать, укроп вымыть и мелко нарубить. Затем в суповой кастрюле распустить сливочное масло, положить в него лук и обжарить до мягкости. Добавить к нему огурцы и укроп, тушить под крышкой 5-7 минут.

Фото Sufrem.az

Влить бульон, перемешать, довести до кипения. Убавить огонь до слабого, посолить, поперчить и варить еще 5 минут. Затем сделать из супа пюре с помощью блендера.

Вылить обратно в кастрюлю и варить еще 3 минуты, снять с огня. В отдельной ёмкости смешать яичные желтки со сметаной. Перемешать и добавить эту сметанно-желтковую смесь в суп. Размешать, добавить тертую цедру лимона, если нужно еще соли и перца. Остудить и поставить в холодильник. Помешать суп перед подачей и украсить укропом.

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