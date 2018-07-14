АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- ЧМ 2018 Финал: Франция – Хорватия в 20:00 (время таджикское).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ИЮЛЯ

День металлурга

2001 - Рекордную партию наркотиков – 2 тонны 185 кг, на Шуроабадском направлении Московского погранотряда задержали российские пограничники.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ИЮЛЯ

1922 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Халима Насибулина.

1941 – Родился журналист Нур Табаров.

1948 – Родился журналист Саидкул Шомалангзода.

1953 – Родился журналист и писатель Рахмон Остон.

1954 – Родился писатель Бахманёр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.