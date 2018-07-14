Два золота и одну серебряную медаль завоевали таджикские таэквондистки на Универсиаде среди вузов в Южной Корее.

Золотые медали завоевали Мохру Халимова (свыше 73 кг) и Муниса Исматова (до 57 кг), сообщил президент Федерации таэквондо ВТФ Таджикистана Джахонзеб Кармышев.

По его словам, Мохру в полуфинале выиграла поединок у спортсменки из Индонезии с результатом 8:5, а в финале одержала победу над таэквондисткой из Непала – 6:3.

Мохру на пъедестале Фото Федерации таэквондо ВТФ Таджикистана

«Муниса Исматова в весовой категории до 57 кг также провела два боя – в первом из них ее преимущество над соперницей из Камбоджи было очень заметно – 18:5, а в финальной схватке вообще феноменально - со счётом 23:3 она выиграла у спортсменки из Южной Кореи», - отметил Кармышев.

Муниса Исматова Фото Федерации таэквондо ВТФ Таджикистана

Серебряную медаль универсиады получила Шахризода Джабборова в весе до 53 кг.

«В стартовом поединке она была сильнее сверстницы из Южной Кореи - 7:5, но в финале не смогла противостоять представительнице Индонезии, уступив ей с результатом 9:14», - сообщил Джахонзеб Кармышев.

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