Таджикская спортсменка Зухро Холова выиграла золотую медаль турнира "Open Guard" в США по кикбоксингу IKF в весовой категории до 52 кг.

В финальном поединке она одержала победу над американкой Сашей Саламандрой из штата Каролина.

"Я провела хорошую подготовку перед этим турниром по профессиональным боям. Каждый месяц Федерация по муай-тай и кикбоксингу IKF проводит турниры в разных штатах Америки. На днях турнир прошел и в Северной Каролине. Я готовилась под руководством старшей сестры – Сабины – и она же выводила меня на поединок", — сказала Зухро Холова.

Таджикская спортсменка одержала уверенную победу в первом же раунде. Как отметила спортсменка, после турнира ее все поздравляли, а одна из компании-промоушена предложила ей контракт на проведение следующего боя.

После удачного турне по США, где она одержала несколько побед, Зухра Холова на днях вернется в Таджикистан.

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