Горячий воздух из Пакистана пришел в Центральную Азию в начале июля. В аномальной зоне жары оказалась почти все страны Центральной Азии за исключением Горно-Бадахшанской области Таджикистана. По всему региону прогнозируется повышение температуры до +45 градусов в тени и до +65 на солнце, передает Kaktakto.com.

Согласно прогнозам метеослужбы Таджикистана, жаркая и сухая погода в республике продержится до 15 июля.

Температура +47 в Самарканде (Узбекистан), 10 июля 2018 года. Фото: Constantsi Ya‎ / Facebook

Между тем, экстремальная жара в этом году охватила весь мир. Канада, США, Ближний Восток, Великобритания – все эти страны страдают от жары. Плавится асфальт, умирают люди, животные в зоопарках сходят с ума.

Так, в канадской провинции Квебек от жары умерли 33 человека. В Великобритании высохла одна из 16 крупных рек – Тим. На дне реки остались лососи и форель (более 500 особей удалось спасти силами волонтеров).

Расплавившийся битум на крыше научного центра Глазго. Фото: Би-Би-Си

В Ньюкасле мужчина застрял в расплавившемся от жары асфальте, в других районах Великобритании деформируются рельсы и крыши домов.

Мужчина застрял в асфальте. Фото службы спасения английского графства Тайн-энд-Уира

Животным в Лондонском зоопарке стали давать необычное мороженное, оно не содержит сахар и представляет собой замороженный фруктовый сок с разными добавками.

По словам директора душанбинского зоопарка Махмадали Шарипова, здесь животные жару переносят нормально.

«В Душанбинском зоопарке содержатся 130 видов животных и птиц, более сотни видов завезены из тропических стран и все они хорошо переносят жару. А вот чтобы перенести холодную зиму, нам приходится создавать для них дополнительные условия. Так что у животных нашего зоопарка нет проблем с наступившей жарой. Только при наличии условий, можно будет содержать животных и птиц, скажем, из северных стран или Бадахшана, но у нас пока нет такой возможности». – сказал он.

Душанбинский зоопарк Фото Asia-Plus

А вот ситуация в худжандском зоопарке вызывает опасение. Там зверям совсем туго, у них совсем маленькие клетки и никаких условий для выживания.

Лев в Худжандском зоопарке Фото Asia-Plus

В Японии жертвами необычайно жары стали около 3 500 человек — на фоне жары у них обострились болезни, трое из них погибли.

В Австралии расплавилось битумное покрытие дорожного полотна. В Северной Сибири вдоль побережья Северного Ледовитого океана температура достигла +32 градусов.

В Австралии дорожное покрытие расплавилось и прилипло к колесам большегруза. Фото: David Anthony / Tablelander

В Шотландии жара вызвала необычайное природное явление – огненный закат.

Фото: Oliver Jones

Люди спасаются от жары всеми возможными способами.

В автобусах Ташкента, например, раздают бесплатно воду.

Фото tshtx.uz

Помните об элементарных правилах выживания

Между тем, КЧС Таджикистана рекомендует: чтобы обезопасить себя от жары нужно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Но если вы все же оказались на улице, то вам следует помнить о следующих правилах:

- при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (платок, летняя шляпа, панама), солнцезащитными очками, зонтиками.

- в целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также энергетических и алкогольных напитков.

Тем, кто отправится в эти жаркие дни к водоемам, рекомендуется быть предельно внимательным и осторожным, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а также не совмещать отдых на водоемах с употреблением спиртных напитков.

В случае внештатных ситуаций нужно обращаться по телефону КЧС 223-13-11 или по короткому номеру 112.

Печальный опыт спасателей на водах показывает, что в беду чаще всего попадают дети, лица в состоянии опьянения, физически здоровые люди и... даже отличные пловцы. Чего не стоит делать на воде, и как оказать первую помощь тонущему - в нашей инфографике.

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