По старой советской традиции каждое второе воскресенье июля отмечается День рыбака. Эта дата - хороший повод поговорить о рыбалке, лучшие традиции которой стоило бы возродить в Таджикистане. Тем более в Год туризма.

Ловить, чтобы отпустить…

Для душанбинца Леонида рыбалка - это любимое хобби. Пойманную рыбу он отпускает обратно в водоем. В рыбалке его привлекает не рыба, он вообще ее не ест. Огромное наслаждение доставляет сам процесс ловли.

- Почему я люблю рыбалку? Потому что мне нравится процесс ловли, спокойствие, природа, тишина. Это очень полезно для здоровья, особенно для людей с сердечными заболеваниями. Когда поймаешь рыбу, тащишь к себе, а она бьется, борется за жизнь… Это непередаваемые ощущения. Я обычно отпускаю ее обратно.

Леонид как минимум два раза в месяц выходит на рыбалку.

- Раньше мы ездили в Яван, Кабадиян и другие места, где были небольшие дикие озера и пруды. Сейчас все приватизировано, хозяева этих мест не развивают рыбалку, - говорит он. - В последнее время я с друзьями часто езжу в Рамит. Там мы договорились с хозяевами рыбных хозяйств и ловим рыбу. Если берем часть улова себе, то платим за это деньги.

Леонид и его друзья – рыбаки сознательные, они не наносят ущерб природе. Но есть и те, кто не соблюдают правил ловли, ставят сети, не брезгуют мелкими рыбешками, бьют рыбу током.

Леонид и его друзья не считают этих рыболовов даже любителями.

Рыбы становится все меньше

На вопрос, почему в Таджикистане не развито рыболовство как вид отдыха и туризма, Леонид отвечает:

- Раньше было общество охотников и рыболовов, где начинающие могли получить советы, опытные рыбаки делились своим опытом. Это общество обеспечивало заинтересованных в рыбалке людей необходимым снаряжением, объясняло правила и законы, регулирующие рыболовство в Таджикистане. Сейчас такого общества нет, нечему и развиваться.

Хотя, конечно, есть чему. Это особенно актуально в Год туризма.

По словам самих рыбаков, неплохо было бы развивать именно спортивную рыбалку. Для этого хорошим потенциалом обладают Вахш, Сырдарья, Варзоб, Кафирниган и другие реки Таджикистана.

Рыбак Икром Бобохонов

- В прудах и озерах Душанбе сейчас ловить рыбу стало неинтересно, ее осталось совсем немного из-за хищнического отношения, - объяснил любитель рыбалки Икром из Душанбе. – Чтобы не тратить время на ловлю, сидя часами с удочкой на берегу, их травят, используют электричество, сети, при этом погибают сотни мелких рыб и икринки.

Многие душанбинские рыбаки с нетерпением ожидают осеннего лова карася и карпа. Эти рыбы, по словам Хабибулло, который выезжает на рыбалку почти каждую неделю, по сути, родственники, и во многом их поведение и ареал обитания схожи. Карась любит уютные заводи, заросли камыша, коряжины. Всё это - естественные для него укрытия. Здесь карась чувствует себя привольно.

У Хабибулло свой «рецепт» наживки: в приготовленное тесто он добавляет несколько капель валерианы и чесночной настойки, а также… вату.

- Рыба чувствительна не только к звуку, но и к запахам. А запах чесночной настойки и валерианы в воде распространяется быстро и далеко. Вата же нужна, чтобы мелкая рыба сразу не растащила наживку, а оставила ее для более больших особей, - разъясняет он со знанием дела.

А у Икрома другой вид наживки, это консервированная сладкая кукуруза Bonduelle. На нее в озере недалеко от Вахдата он ловит сазанов и белого амура, попадается рыба довольно больших размеров, иногда до полуметра.

- А летом ходим на форель в горы Рамита. Эта рыба осторожная, и поймать ее трудно, но зато какая она вкусная! – восхищенно говорит Хабибулло. По его словам, за последние годы он побывал почти во всех «рыбных» местах страны. Его любимые точки - Кайраккумское водохранилище и его окрестности, густо заросшие берега реки Пяндж, горные реки в Рамите и Раште, пруды и озера в пригородах Душанбе.

По словам рыбаков, рыбы в таджикских водоемах становится все меньше и меньше.

Турист из России рассказывает, что во время поездки в Душанбе попросил знакомых свозить его на рыбалку.

«К сожалению, сведений о том, где и что будем ловить, было крайне мало, сказали – речка, а в ней сазан, форель и сом, - пишет он на одном из форумов, посвященных рыбалке. - Ловили рыбу на реке Вахш. Я собрал спиннинг, попробовал половить на него, но успеха не было. На дне очень много травы. Оборвав пяток блесен, решил бросить это занятие».

Рыбак Хабибулло Абдуллоев

Ежегодно в период нереста в Таджикистане запрещается лов рыбы всех видов. Но браконьеры, конечно, есть и у нас. Их часто ловят и штрафуют, но все бесполезно.

Станет ли рыбалка сегментом туризма?

Рыболовный туризм в Таджикистане пока существует в форме бизнес-идеи.

Душанбинец Амир - один из тех, кто давно вынашивает планы по организации такого бизнеса. Пока он изучает законодательную базу, ищет финансы для своего проекта. Хочет побывать в России и перенять опыт.

- Есть желающие провести досуг на рыбалке, но не у всех есть условия. Если предоставить им снаряжение, а также легкое питание, машину, палатки, то количество желающих возрастет в разы. Соответственно, можно организовывать выезд на рыбалку на ближайшие водоемы, - делится своим мнением Амир. - На данный момент такой вид отдыха пока мало практикуется у нас, но следует иметь в виду перспективу. В городе жара, многие хотят побывать в свободное время на природе. Рыбалка дает людям такую возможность.

Руководитель туристической компании Zeravshan Tourism Development Association Джамшед Юсупов подтверждает большой интерес туристов к рыбалке.

- Есть несколько видов рыбалки, но как таковой этот вид туризма не очень популярен. Есть особые любители, в основном россияне. Из местных чаще интересуются жители Душанбе. Тур для них получается комбинированным. Это не только рыбалка, но и поездка в горы, - говорит Джамшед. - Например, туристы после осмотра достопримечательностей Худжанда едут на горную рыбалку на Хафткул, Кули Калон, где ловят маринку. Затем посещают Алаудинские озера и Искандеркуль, правда там уже рыбы нет.

На Памире его гости могут охотиться с удочками на османов и форель на озере Булункуль и реке Мургаб.

Чтобы развивать рыбалку как сегмент туризма, по его мнению, местные туркомпании должны просто улучшить качество оказываемых услуг.

- Вторая проблема заключается в том, что в реках и озерах Таджикистана действительно мало рыбы. Хозяйствам и компаниям, которые занимаются рыбоводством, следует развивать эту отрасль, увеличить количество рыбы в водоемах Таджикистана, - говорит специалист. - Третье, нужно организовать дело так, чтобы не нанести урон природе. Иностранных туристов привлекают не объекты, дома и дачи, а дикая природа. Поэтому желательно не строить вокруг озер и на берегах рек. Развитие экотуризма, куда следует отнести и рыбалку, невозможно без организации платной рыбалки. В ущельях Рамита, Варзоба, Каратага, в других подходящих регионах можно создать искусственные пруды для разведения рыбы. Создав условия для рыбалки, они могут предложить свои услуги туристам и при этом заработать неплохие деньги.

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