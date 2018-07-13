В каких случаях многоженец считается многоженцем? До какого времени суток строители имеют право работать на объекте? На эти и другие вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

То ли работал, то ли нет

- Мой брат окончил в 2007 году Таджикский национальный университет по специальности "политология". В течение года он работал учителем права в общеобразовательной школе. Затем, с 2008 по 2013 год, у него было "Свидетельство о ведении предпринимательской деятельности". В течение этих лет он платил соответствующие налоги и делал отчисления в Фонд социальной защиты. Ныне предпринимательская деятельность официально завершена в соответствии с действующими правилами. В настоящее время он собирается начать работу в госструктуре, где ему сказали, что деятельность на основе данного свидетельства не может быть включена в общий стаж работы. Отсюда у меня вопросы:

1. Может ли данная трудовая деятельность (в случае моего брата "Свидетельство о ведении предпринимательской деятельности") числится в трудовой книжке как "Общий стаж работы"?

2. Если да, то куда ему следует обратиться, чтобы ему в трудовую книжку сделали официальную запись о трудовой деятельности или поставили печать?

3. Если нет, то почему?

4. Или ему выдадут справку в Налоговом комитете о том, что он вел предпринимательскую деятельность в эти годы?

Савринисо Пирзода

- Здравствуйте, Савринисо. По Трудовому кодексу Республики Таджикистан трудовая деятельность индивидуальных предпринимателей ничем не отличается от других видов деятельности. Более того, индивидуальные предприниматели, действующие на основании свидетельства, имеют право нанимать работников, работа которых также входит в общий трудовой стаж.

В части 1 статьи 52 Трудового кодекса РТ сказано:

"Документом, подтверждающим трудовой стаж работника, может быть любой из следующих:

- трудовая книжка;

- трудовой договор;

- выписка из актов работодателя, подтверждающая возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора;

- выписка из ведомости о выдаче заработной платы работникам;

- послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации либо нотариально;

- справка уполномоченного государственного органа о выплате накопительного пенсионного взноса;

- сведения уполномоченного государственного органа о выплате взноса обязательных социальных страхований;

- архивная справка о трудовой деятельности работника;

- другие документы, утвержденные в установленном порядке".

Индивидуальный предприниматель может самостоятельно заполнить трудовую книжку о начале/окончании трудовой деятельности на себя и на своих работников, заверив своей печатью.

Хочу жениться, да жена не дает

- Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, считается ли многоженством, если мужчина привел в дом вторую жену, сделав "никох", а с первой еще официально не развелся? (суд дал год на раздумья при разводе с первой женой).

- Здравствуйте. Моментом расторжения брака считается государственная регистрация прекращения брака. Часть 1 статьи 25 Семейного кодекса Республики Таджикистан гласит: "Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается с момента государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде со дня вступления решения суда в законную силу".

Таким образом, пока брак с законной супругой официально не расторгнут и лицо начало фактические брачные отношения с другой женщиной, действия лица имеют признаки преступления по статье 170 УК РТ "Двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства".

Однако одним из признаков статьи "Двоеженство" является также ведение общего хозяйства с двумя и более женщинами. Поэтому, являются ли действия лица уголовно наказуемым деянием, определяется в суде.

Строители работают ночью? Зовите участкового!

- Подскажите, пожалуйста, до какого времени суток строители имеют право работать на объекте? Четвертые сутки уже идут строительные работы в новостройке, которая окружена 7 блоками девятиэтажных домов и еще рядом 5 блоков пятиэтажных домов, где живут люди. Из-за шума и пыли ни днем, ни ночью окна невозможно открыть, но шум и грохот настолько сильный, что даже с закрытыми окнами невозможно ночью спать. Обращение к участковому не принесло никаких результатов.

- Согласно части 1 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях РТ с 23:00 до 06:00 запрещается нарушать тишину: "Шум, крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах, включение или использование звукоусиливающей аппаратуры или ремонтно-строительной звукоиздающей техники или оборудования на улицах, площадях, в парках, на пляжах, в общественном транспорте и в других общественных местах, а с 23 часов до 6 часов - также в общежитиях и квартирах, если это нарушает общественный покой, влекут предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до трёх, на должностных лиц - от пяти до семи и на юридических лиц влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти до двадцати показателей для расчетов".

Напоминаем, что один показатель равен 50 сомони. Таким образом, строительная компания может быть привлечена к ответственности и к уплате штрафа до 1000 сомони за шум в ночное время.

Согласно ст. 98 Процессуального кодекса об административных правонарушениях рассмотрение административных дел по статье 462 КоАП РТ входит в полномочия органов внутренних дел. Обратитесь в отделение милиции или к участковому по месту жительства.

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