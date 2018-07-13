Лола Каримова-Тилляева - младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова рынок Узбекистана Абу-Сахий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомых со сделкой источники. При этом не уточняется кто стал новым владельцем бизнеса.

Абу-Сахий, расположенный в столице Ташкенте, в декабре прошлого года был переименован в Ташкентский Шелковый путь.

Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев никогда публично не заявляли, что владеют рынком и контролируют связанные с ним логистические компании.

Продажа бизнеса для 40-летней Каримовой-Тилляевой означает потерю актива, прибыль от которого позволяла ей вести роскошный образ жизни за границей с мужем и детьми, отмечается в сообщении агентства.

Для экономики Узбекистана смена владельца Абу-Сахий открыла доступ потребительских товаров в Узбекистан, так как почти все импортированные потребительские товары проходили через рынок.

«Раньше было сложно ввозить что-то, вывозить. Все делали через Абу Сахий, либо какими-то совершенно сумасшедшими контрабандными тропами. Теперь стало намного легче и лучше. Многие жители Ташкента и области стали активно выезжать в Казахстан, чтобы купить что-либо, начиная от бананов, кончая бытовой техникой, телефонами, компьютерами», - сказал один бизнесмен на условиях анонимности.

В течение 15 дней после реорганизации рынок выплатил 35 миллиардов сумов ($4,2 миллиона) в бюджет. Ранее платежи составляли 5 миллиардов сумов в месяц.

Пресс-служба президента и правительства Узбекистана не ответили на вопросы о собственниках рынка, с Каримовой-Тилляевой и ее мужем Reuters не смог связаться для комментариев.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus