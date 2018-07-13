Суд присяжных в штате Миссури обязал компанию Johnson & Johnson заплатить 4,7 миллиарда долларов по коллективному иску женщин, заявивших, что использование присыпки Johnsonʼs Baby Powder — одного из самых известных товаров Johnson & Johnson — вызвало у них рак яичников. Шесть из 22 женщин, от имени которых был подан иск, уже умерли. Компенсацию получат их семьи.

В суде истцы утверждали, что присыпка стала причиной рака, поскольку тальк, который является основным ингредиентом продукта, содержал примести асбеста, признанного опасным для здоровья человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, асбест вызывает, в частности, рак легких, гортани и яичников. На сегодняшний день он запрещен более чем в 60 странах мира.

Адвокат истцов Марк Лэниер заявил, что Johnson & Johnson знала о содержании канцерогена в Johnsonʼs Baby Powder, но не предупреждала об этом покупателей.

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По словам Лэниера, компания 40 лет скрывала, что некоторые ее продукты на основе талька содержат примеси асбеста. При этом, по данным Американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, в США с 1970-х годов перестали продавать товары для домашнего использования с содержанием асбеста.

Компания Johnson & Johnson настаивает, что ее продукты не содержат асбест и не вызывают рак яичников. Компания назвала решение суда присяжных в Миссури результатом «в корне несправедливого судебного процесса» и пообещала обжаловать его — как и предыдущие судебные решения, связанные с содержанием асбеста в присыпке Johnsonʼs Baby Powder.

Первый иск по этому поводу был подан к Johnson & Johnson еще в 2013 году. Всего к сегодняшнему дню более девяти тысяч человек подали в суд на компанию, большинство исков пока не рассмотрены.

Самой крупной компенсацией, присужденной одному человеку, стали 417 миллионов долларов, которые суд в Лос-Анджелесе обязал выплатить 63-летней Эве Эччеверии. Она использовала присыпку Johnsonʼs Baby Powder для интимной гигиены с 11 до 62 лет и считала, что именно этот продукт стал причиной рака яичников, который у нее диагностировали.

Позднее решение лос-анджелесского суда было отменено, по делу назначили новое слушание.

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