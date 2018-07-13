Кинотеатр «Навруз» приглашает всех любителей футбола на финал Чемпионата мира -2018.

Не пропустите долгожданный финал, которого ждет весь мир: Франция — Хорватия. Сильнейший будет определен 15 июля на стадионе в «Лужниках» в Москве.

В своей истории Франция и Хорватия встречались всего пять раз. Для хорватской команды есть плохие новости: они ни разу не побеждали - две ничьи при трех поражениях. Но с последнего поединка прошло довольно много времени, команды встречались в 2011 году, в рамках товарищеской встречи, которая закончилась со счетом 0:0. В этот раз ничья невозможна.

Таджикские фанаты футбола смогут посмотреть финал на самом большом экране страны в кинотеатре «Навруз». Начало в 20.00.

Не упустите возможность посмотреть захватывающую игру. Забронировать билеты можно по номерам 37 235 00 25, 988 88 58 01.