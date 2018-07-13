ЧП произошло сегодня утром на трассе Душанбе-Худжанд: дорогу временно закрыли для движения из-за риска взрыва.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром на 72 километре автотрассы Душанбе-Худжанд. Автоцистерна со сжиженным газом врезалась в здание, расположенное на обочине дороги, произошла утечка газа. Водитель автоцистерны погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба IRS.

В компании отмечают, что сотрудники IRS совместно с КЧС устранили последствие аварии за 40 минут, сейчас движение по автодороге восстановлено.

с сайта IRS

Ранее пресс-служба уведомила, что в целях обеспечение безопасности пассажиров и водителей автодорогу Душанбе-Худжанд временно закроют. Сообщалось, что это делается в целях обеспечения безопасности пассажиров и водителей, так как произошла утечка газа, и есть риск взрыва.

Это не впервые, когда из-за ДТП или ЧС временно закрывают автотрассу, ведущую из центра страны на север. Так, 2 июня на 138-колометре автотрассы Душанбе-Чанак часть дороги обрушилась, но была затем восстановлена.

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак протяженностью 410 километров была завершена в 2010 году. На эти работы были потрачены почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет.

С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктурой занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

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