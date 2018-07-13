Ставки акцизного налога на бутилированную питьевую воду в Таджикистане существуют уже с 2005 года и на днях они увеличились в три раза. Производители намерены пропорционально повысить и стоимость выпускаемой продукции. Им просто некуда деваться. Почему мы должны платить акциз за простую воду, хотя это противоречит логике и смыслу?

Правительство Таджикистана 9 июня подписало постановление «О ставках акцизного налога на отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые на территорию Таджикистана».

Документ в частности, предполагает повышение ставки акциза на воду, включая природную или искусственную, минеральную, газированную, без добавления и с добавлением сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.

Ставка на воду природную, минеральную, газированную и без добавления сахара поднимаются с 0,2 евро до 0,6 евро за 1 литр. За воду с добавлением сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков, повышаются с 0,3 евро до 0,9 евро за 1 литр.

Новые ставки получат законную силу после публикации постановления правительственной в газете «Джумхурият» (официальный орган правительства РТ).

В общем-то, уже на днях.

Акцизом по народу

Акциз на минеральные и газированные воды с сахаром и добавками, ввели в Таджикистане в 2005 году. Первоначально ставка составляла 0,01 евро за 10 литров воды. С 2010 года акцизный налог берут с каждого литра – 0,3 евро.

Акциз же на природные воды без каких-либо добавок появился с февраля 2013 года. С тех пор до настоящего момента каждый литр таких вод облагается акцизным налогом в размере 0,2 евро.

Акциз на напитки с добавлением сахара и других вкусоароматических веществ существует в некоторых странах мира. Введение этого налога на такую продукцию объясняется «оздоровлением населения за счет прогнозируемого уменьшения потребления сладких газированных напитков». Но вот обложение обычной бутилированной природной воды таким налогом не встречается ни в одной стране, по крайней мере, постсоветского пространства.

Акцизом обычно облагаются товары, способные нанести вред здоровью населения (алкогольная продукция, табак, сахаросодержащие напитки) и окружающей среде (нефтепродукты, транспортные средства). Но не простая питьевая вода.

Цены вырастут, поставки сократятся

Компании, специализирующиеся на производстве питьевой воды, вынуждены пропорционально повысить стоимость выпускаемой продукции после того, как заработают новые ставки.

Например, обычная 0,5 столовой воды теперь вместо 2 сомони будет стоить 2,40.

Но вот возьмем, к примеру, воду в более крупной таре, которая доставляется потребителю по их заявкам. Средняя стоимость отпускной цены, с учетом доставки по городу Душанбе составляет за 19 литров - 10 сомони, а согласно постановлению только стоимость акциза будет составлять более 12 сомони, это без учета налога на добавленную стоимость.

Вопрос: может ли стоимость налога быть больше стоимости отпускной цены?

Вполне возможно, что окончательная стоимость доставляемой воды от производителя теперь может превысить 22 сомони.

Производители возмущены этим решением, однако понимают, что они никак не могут повлиять на его отмену.

– Нам сказали: «хотите, работайте так, не можете, закройтесь», - сказали «АП» в одной из компаний по выпуску питьевой воды на условиях анонимности.

В компаниях уверены, что подорожание стоимости их продукции приводит к сокращению объемов ее реализации, а значит и уменьшению налоговых сборов.

Кроме того, предприниматели напоминают, что согласно Программе господдержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-2020 гг., принятой 30 апреля 2012 года, субъектам предпринимательства должны предоставляться государственные субсидии, налоговые льготы и таможенные преференции.

До окончания программы осталось 2 года.

- Спасибо за поддержку, но в нашем бизнесе важнее не вводить новые налоги, повышать акциз. Получается, правительство делает что-то для бизнеса, но потом все это хорошее перекрывает другим решением, - говорят предприниматели.

Все ради пополнения бюджета

В Налоговом комитете при правительстве РТ, который и инициировал новые ставки акцизного налога, пообещали «АП» прокомментировать этот вопрос, но на момент публикации материла, ответ не был получен.

В Агентстве по стандартизации, сертификации, метрологии и торговой инспекции при правительстве заявляют, что бутилированная природная вода намного безопаснее водопроводной.

- Бутилированная природная вода не несет никакого вреда здоровью человека. Компании по производству воды у нас располагают всем необходимым оборудованием для ее очистки, фильтрации. Вода проходит полный цикл очистки от всевозможных химических элементов, - сказал «АП» начальник управления технического регулирования и стандартизации Агентства Сухроб Ашурзода. – Мы это знаем, потому что «Таджикстандарт» выдает сертификаты качества отечественным компания-производителям.

- Так почему же питьевую воду, как вредную, обложили акцизом?

- Вода является ходовым товаром, который очень хорошо продается. Дополнительный налог на такую продукцию способствует пополнению бюджета страны.

Ограничится доступ к чистой воде

Специалисты полагают, что подорожание бутилированной питьевой воды неминуемо приведет к сокращению численности людей, которые еще могут себе позволить приобретать ее.

- Всё люди в равной степени хотели бы иметь доступ к очищенной бутилированной воде, не подвергая лишний раз опасности свое здоровье потреблением водопроводной воды непонятного качества из-под крана. Однако финансовое состояние подавляющего большинства таджикских семей не позволяет этого делать. С повышением стоимости бутилированной воды сокращается количество людей, которые пока еще могут купить более безопасную питьевую воду. Таким образом, акцизный налог, призванный в частности защитить здоровье населения, в данном случае наоборот, подвергает его определенному риску, - отметил финансовый аналитик Сарвар Аминов.

Он добавил, что не совсем понимает логичность обложения этой пищевой продукции акцизным налогом.

…Таджикистан по запасам пресной воды занимает одно из первых мест в мире. По данным Института водных ресурсов Академии наук Таджикистана, в республике формируется 54,5 км3 воды, а с учетом транзитного стока (Сырдарья и др.) стране доступно 80 км3 воды в год. На каждого из 7,5 млн. жителей Таджикистана это составляет 30 куб. метров воды в сутки, что как минимум в 100 раз больше любых норм.

Однако обеспечение населения Таджикистана чистой питьевой водой находится на самом низком уровне. Только 58 процентов населения страны имеет доступ к безопасной питьевой воде.

Согласно оценкам ООН, по уровню водоснабжения, по устойчивому доступу к улучшенным источникам питьевой воды Таджикистан занимает 156-е место среди 177 стран мира. Это последнее место среди постсоветских стран.

Причина, по мнению специалистов Всемирного банка, экономическая - отсутствие адекватной инфраструктуры вследствие финансовых, технических или других ограничений, а также институциональная - отсутствие надлежащих общественных институтов, обеспечивающих надежное, безопасное водоснабжение.

Руководство ГУП «Жилищно-коммунального хозяйства» заявляют, для того, чтобы обеспечить полностью население республики чистой пресной водой, необходимо около 2 миллиардов долларов и более 80 лет.

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