Международный аэропорт Душанбе 11 июля подвел итоги прошедшего полугодия: за этот период МАД обслужил 611,5 тысяч пассажиров, что, по сравнению с этим периодом прошлого года, больше на 0,6%, сообщила «АП» пресс-секретарь МАД Джамиля Хусейнова.

По ее словам, общее количество отправленного и полученного груза и почты составляет 1677,0,что на 360,0 тонны - это на 27,3% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Кроме того, было обслужено 192,6 тонны принятой для отправки через коммерческие склады аэропорта сельхозпродукции.

По словам пресс-секретаря, в первом полугодии было зафиксировано 495 случаев задержек авиарейсов.

«Основными причинами задержки рейсов являются несвоевременные вылеты воздушных судов с аэропортов вылета – 403 случая, вмешательство авиакомпаний – 35 случаев, неблагоприятные погодные условия – 20 случаев, и другие», - подчеркнула Хусейнова.

Она отметила, что сейчас через Международный аэропорт Душанбе осуществляют полеты 13 авиакомпаний, из них шесть авиакомпаний стран СНГ, пять авиакомпаний Турции, ОАЭ, КНР, ИРИ и двух национальных перевозчиков «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр».

С аэропорта Душанбе воздушные суда осуществляют полеты в 12 городов Российской Федерации, Республику Казахстан, Республику Узбекистан, Республику Кыргызстан, ФРГ, КНР, ИРА, ИРИ, Турция, Индия, Дубай.

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