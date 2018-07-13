Компания «МегаФон Таджикистан» обеспечит мобильной связью и интернетом Душанбинскую резиденцию экспериментального кино «My vision». Спикеры мероприятия будут использовать SIM-карты с тарифным планом «Включайся! Общайся», а с 14 по 22 июля в зоне отдыха «Гулобод» все участники смогут свободно выходить в интернет в Wi-Fi-зоне оператора.

Душанбинская резиденция экспериментального кино будет работать в рамках года туризма и продвижения имиджа Таджикистана за рубежом до октября 2018 года и завершится презентацией на МКФ «Дидор» восьми фильмов, снятых выпускниками «My Vision». В настоящее время жители Таджикистана, имеющие опыт работы в сфере кино и других медиа, практикуются с мастерами из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. В вечернее время проводятся встречи «My vision» – беседы с деятелями кино и просмотры фильмов, в которых могут принять участие все желающие.

«Резиденция «My vision» – это синергия молодых талантливых людей, имеющих свежий взгляд на нашу страну. Нам удалось создать уникальное пространство, где участники создают интересный визуальный контент, который откроет новые грани нашей родины и позволит расширить знания о Таджикистане не только за рубежом, но и среди наших сограждан. Актуальные пространства в современном мире создаются посредством успешной коммуникации – благодаря связи, общению людей, обмену опытом. Поэтому мы очень рады, что «МегаФон Таджикистан» является нашим партнером. Это не просто оператор, предоставляющий надежную связь, – это наш единомышленник в деле поиска новых форм общения», – отмечает режиссер Аниса САБИРИ.

«Как пионеры телеком-отрасли мы постоянно экспериментируем: предлагаем инновационные технологии, тарифы, аналогов которым прежде не было, уникальные услуги для бизнес-рынка. Поэтому нам близко стремление организаторов проекта «My vision» создать новый язык кино, найти новые необычные темы. Уверен: те фильмы, которые представят участники Душанбинской резиденции экспериментального кино «My vision», будут интересны самому широкому кругу зрителей. А мы будем с гордостью вспоминать, что именно наша связь помогала писать новую страницу киноистории Таджикистана», – комментирует руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.