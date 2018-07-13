Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) под руководством главного тренера Зайниддина Рахимова пробилась в финал на проходящем в Астане международном турнире на Кубок акима города.

Согласно сообщении пресс-службы Федерации футбола Таджикистана, 12 июля, были сыграны заключительные матчи группового этапа международного юношеского турнира на Кубок акима Астаны.

Юношеская сборная Таджикистана встретилась с командой «Астана U-17». Открыв счет на 21-й минуте после точного удара Ислома Зоирова, перед самым перерывом наши юноши пропустили мяч в свои ворота.

Во втором тайме подопечные Зайниддина Рахимова усилили натиск на ворота соперника и забили два безответных мяча. На 71-й минуте Рустам Соиров с близкого расстояния отправил мяч в ворота «Астаны», а две минуты спустя вышедший во втором тайме на замену Азизбек Хасанов установил победную точку в матче – 3:1.

В другом матче группы где выступают представители Таджикистана юношеская сборная Кыргызстана (U-17) с крупным счетом 0:3 проиграла своим сверстниками из павлодарского «Иртыша».

После трех сыгранных туров в группе «А» первенствовала юношеская сборная Таджикистана, набравшая семь очков. В квартете «В» первое место заняла молодежная команда карагандинского «Шахтера».

В пятницу, 13 июля, в финальном матче международного турнира на Кубок Акима Астаны встретятся юношеская сборная Таджикистана и команда «Шахтёр U-17» (Караганда, Казахстан). Эта встреча пройдет на главной арене Астаны – «Астана-Арена».

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