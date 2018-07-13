Алгоритмы социальной сети Facebook для таргетирования рекламы отметили 65 тыс. россиян как заинтересованных в измене родине, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Хотя соцсеть напрямую не передает информацию об интересах конкретных пользователей третьим лицам, они могут ее получить, говорится в статье. «К примеру, они могут разместить рекламу, направленную на тех, кто живет в России и кто отмечен как заинтересованный в госизмене, а потом записать IP-адреса пользователей, которые кликнули на эту рекламу», — уточняется в статье.

После того как об этом узнали журналисты Датской вещательной корпорации и The Guardian, соцсеть убрала соответствующий инструмент, пишет Медуза.

«Мы включили „измену родине“ в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. С учетом того, что по современному законодательству это преступление, мы удалили его из списка», — заявил представитель компании.

Интересы пользователей, высчитанные алгоритмически, не раскрывают напрямую третьим сторонам, но их можно выявить с помощью инструментов для таргетирования. Эти инструменты доступны компаниям, которые размещают рекламу. Например, рекламодатель может запустить таргетинг исключительно для пользователей из России с интересом «измена родине», и он получит IP-адреса тех людей, которые кликнули на баннер.