Единственное спортивное издание Таджикистана - «Варзиш-Спорт», которое из-за долгов оказалось на грани закрытия, сменило своего владельца.

«В эти дни в газете большие перемены, – сообщили «АП» сотрудники издания. - Прежнее руководство во главе с генеральным директором Шухратом Негматуллаевым ушло в отставку. Сейчас у «Варзиш-Спорта» - новое руководство, которое собирает новый творческий коллектив, призванный в дальнейшем работать во благо отечественного спорта».

Руководить газетой будет совет учредителей, состоящий из представителей творческого коллектива газеты.

«Варзиш-Спорт» является первым спортивным изданием на русском и таджикском языках, издающемся в республике с 2001 года.

Издание не упускает из виду ни одного события из мира спорта. Широко освещаются все события в спорте как внутри страны, так и за ее пределами.

Кроме того, приложение к изданию «Варзиш-Спорт-Еврофутбол» посвящено спорту номер № 1 в мире.

Новый коллектив издания намерен освещать не только спорт, но и сферу туризма и активный образ жизни в Таджикистане. «Прежде всего, хотим реанимировать сайт издания и расплатиться с долгами, затем займемся другими вопросами», - сообщили новые хозяева газеты.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus