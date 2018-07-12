Команда альпинистов по пути к Памиру сделали остановку в Кулябе.

Команда таджикских альпинистов покорила пик Карла Маркса на Памире, высота которого составляет 6 723 м.

Об этом сообщил организатор экспедиции, директор туркомпании Mountain Adventure Travel Tajikistan Дилшод Каримов.

Экспедиция отправилась в Шахдаринский хребет Памира из Душанбе 1 июля. По прибытию на место восхождения, они разбили базовый лагерь на высоте 5 600 м и 3 июля начали восхождение.

Пятеро из таджикских альпинистов – Рашид Тахамурадов,и Дониёр Каримов, Далер Зувайдов, Влад Янкин и Шаъбон Яфталиев покорили пик Карла Маркса, водрузив на нем 10 июля флаг Таджикистана, и теперь собираются спускаться.

Вершина Карла Маркса, вид с юго-запада.

После восхождения они по спутниковой связи передали сообщение Дильшоду Каримову об удачном завершении первой части экспедиции.

«Тур посвящен Году развития туризма, - рассказал Дильшод Каримов. – Нужно отметить, что все наши альпинисты – граждане Таджикистана. Перед организацией экспедиции мы согласовали свой маршрут с КЧС Таджикистана. В составе команды есть даже представитель этого Комитета – Шаъбон Яфталиев. Среди покорителей пика Маркса самым опытным является Рашид Тахамурадов, которому 55 лет. Остальные ребята молодые, все они работают экскурсоводами в нашей туристической компании Mountain Adventure Travel Tajikistan».

Пик Карла Маркса - высшая точка Шахдаринского хребта, расположенного на юго-западе Памира. По данным альпинистов, пик Карла Маркса является одним из сложнейших для восхождения: средняя крутизна стены составляет около 70°.

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