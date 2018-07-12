Государственное унитарное предприятие «Таджинвест» при Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом РТ отреагировало на статью «Почему за 27 лет независимости мы не произвели ни одной розетки».

В ответе «Таджинвеста» поясняется, что данное предприятие не имеет отношения к кредитованию предпринимателей, а занимается привлечением и поддержкой инвестиций, а также оказывает содействие развитию отечественных предпринимателей, в частности путем консультирования.

В опубликованной вышеуказанной статье говорилось, что житель столицы Рустам Сабуров надеялся наладить производство электрооборудования. Однако, чтобы организовать работу, нужны первоначальные вложения, которых у него не оказалось. Сабуров обратился в ГУП «Таджинвест», чтобы получить льготный кредит, предоставляемый производственным предпринимателям. В «Таджинвесте» ему сказали, что на получение кредита будущий бизнесмен может рассчитывать только после одобрения его бизнес-плана: если ответ окажется положительным, то он сможет получить трехлетний кредит под 12% годовых, естественно при наличии у него залогового имущества.

В «Таджинвесте» подтверждают, что встреча с Сабуровым состоялась, и, что такая информация будущему бизнесмену была предоставлена. Однако, как отмечают в «Таджинвесте», речь шла об условиях предоставления кредита за счет средств Фонда поддержки предпринимателей при правительстве Таджикистана.

В «Таджинвесте» подчеркивают, что Рустам Сабуров не совсем правильно понял сотрудников предприятия и предоставил «АП» неверную информацию.

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