Сегодня, 12 июля, любители и профессионалы фотодела отмечают День фотографа. Отмечать праздник именно в этот день было решено потому, что 12 июля 1854 года родился Джордж Истмен — основатель компании Kodak, который сделал фотографию доступной всем.

До того, как Истмен изобрел сухую фотопластину и создал компактный фотоаппарат, камеры представляли собой огромные коробки. Чтобы установить их, фотографы использовали тяжелые треножные штативы, которые занимали много места. Для их работы требовалось что-то наподобие палатки, стеклянные емкости, химикаты, держатель для пластин, емкость с водой. Истмен шутил, что только лошадь сумеет донести всю эту экипировку до места съемки. Да и для того, чтобы сделать первый снимок, необходимо было пройти инструктаж, который, кстати, стоил 5 долларов – большая сумма по тем временам.

К счастью, Истмен облегчил жизнь своим современникам, а нынешние фотографы даже не догадываются о том, с какими сложностями сталкивались их коллеги в прошлом. Впрочем, красота снимков не зависит от оборудования: фотографы создавали свои шедевры 100 лет назад, делают это и сейчас.

Мы попросили таджикских мастеров фотографии показать снимки, которыми они гордятся. И они нас впечатлили.

Ильхом Юнусов, 25 лет

Ильхом Юнусов 1 /3 "Это Самарканд, год назад. Очень люблю путешествовать, но не всегда хватает времени на это. Однажды, когда мы с друзьями ездили в гости к родственникам в Самарканд, мне посчастливилось увидеть вот эту прекрасную пару. Я, как фотограф, не имел права упустить такой шанс".

Джамшед Темиров, 26 лет

Джамшед Темиров 1 /3 "Это Северный Кипр, на фото - закрытый город Вароша и девушка из Душанбе - Шахзода. Это один из любимых моих кадров! Я пытался показать момент - осознание ценности жизни, так как этот город закрыт более 35 лет и в нем никто не живет".

Мехрангез Бахроми, 26 лет

Мехрангез Бахроми 1 /3 "Это Темур Дара, съемка при свете луны, можно разглядеть звезды, если присмотреться. Захватывающее зрелище".

Джахонгир Иркаев, 24 года

Джахонгир Иркаев 1 /4 "Вкус хлеба. Маленькая девочка из кишлака близ Нурека".

Хусрав Зухуров, 31 год

Хусрав Зухуров 1 /3 "Случайно взлетел голубь, и получился такой кадр. Довольно динамичный".

Азизджон Нуруллаев, 25 лет

Азизджон Нуруллаев 1 /3 "Мне хотелось сфотографировать малышку с декоративной собакой. И нашел не одного, а целых пять щенков сибирской хаски. Девочка боялась их. Я сидел с ней, мы гладили щенков и привыкали. И у нас все получилось".

Дидор Садуллоев, 37 лет

Дидор Садуллоев 1 /4 "На фото – перекресток проспекта Рудаки. Сейчас этого двухэтажного здания уже нет".

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