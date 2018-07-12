Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана в минувшем месяце составил 0,5 процента. Таким образом, в первой половине этого года цены и тарифы в республике повысились на 0,8 процента.

В кратком пояснении Национальный банк Таджикистана отмечает на своем сайте, что уровень инфляции в июне этого года составил 0,5 процента, что на 0,1 процентных пунктов ниже показателя этого же периода прошлого года.

В регуляторе подчеркивают, что на уровень инфляции в июне этого года в основном повлиял рост стоимости непродовольственных товаров (1,7%) и платных услуг населению (2,1%).

Отмечается повышение стоимости автомобильного топлива, в частности сравнительно высокий рост цен на сжиженный газ (на 33%) из-за сокращения импорта этой продукции.

«Согласно таможенной статистике, в июне этого года в Таджикистан ввезено 27,8 тысяч тонн сжиженного газа, что на 22,1% (на 7,9 тысяч тонн) меньше показателя предыдущего месяца (мая этого года)», - говорится в пояснении НБТ.

В нем отмечается, что цены на продовольственные товары в июне этого года наоборот, снизились на 0,5%.

Сравнительно невысокий уровень инфляции в Таджикистане в первом полугодии этого года связан с тем, что на потребительском рынке страны в течение февраля и марта этого года была зафиксирована дефляция.

Двухмесячный дефляционный процесс прервался только в апреле этого года, когда уровень инфляции составил 0,5%. В мае этого года уровень инфляции составил 0,6%.

По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%. В нынешнем году планируется удерживать инфляцию на уровне 7%.

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