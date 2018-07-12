Первая культурно-историческая выставка во Франции, посвященная Таджикистану, состоится в ноябре следующего года в самом центре Парижа – в национальном музее восточных искусств Гиме.

Об этом сообщила посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар во время пресс-брифинга в честь отмечаемого во Франции 14 июля национального праздника – Дня взятия Бастилии.

По ее словам, выставка будет включать в себя несколько направлений – археологическую выставку, фотовыставку, концерт национальной музыки и поэзии, конференцию о языке.

На вопрос о том, чем они собираются удивлять избалованного в культурном плане европейского зрителя, г-жа Гуедар ответила, что искренне считает историю, археологию и культуру Таджикистана фантастической, и она хочет, чтобы весь мир узнал об этом богатстве.

«Я невероятно горда тем, что являюсь одним из организаторов этого культурного праздника. Мы расскажем жителям и гостям Парижа о стране, о которой они не часто слышат. В течение трех месяцев Париж будет говорить о Таджикистане, знакомить с его культурой, музыкой, историей, пейзажами», - отметила она.

Интересен и тот факт, что музей Гиме впервые станет местом проведения выставки для государства, входящего в центрально-азиатский регион.

Ясмин Гуедар полагает, что это мероприятие должно благотворно повлиять на сектор туризма в Таджикистане.

«Мне кажется, Таджикистан будет интересен тем туристам, кто ищет античность наравне с комфортом. Но чтобы справиться с ожидаемым потоком туристов, стране необходимо заняться улучшением дорожной и гостиничной инфраструктуры, наладить коммуникацию между регионами, поднять уровень сервиса», - подчеркнула она.

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