Вот чего у нас нет совершенно – это налаженной инфраструктуры. Да, это стоит денег, и тоже больших. Потому нам важно определиться – какой вид туризма предпочтительнее развивать и как в этом частному бизнесу может помочь государство.
А развивать нам нужно, по логике, в первую очередь горный туризм. Да и наши туркомпании больше ориентированы на экотуризм и горные маршруты.
Туризм горный. Дорогой, но привлекательный
Практически все туристические компании имеют пакет туров по горным маршрутам.
- Наша компания раньше предлагала зарубежные туры, - говорит менеджер туристической компании Рамис. - Несколько лет назад мы попробовали заняться внутренними маршрутами. Оказалось, это выгодно. Мы предлагаем туры в древний Пенджикент, Истаравшан, Худжанд, а также в Душанбе, Гиссар, Куляб и на Памир. Туристу нужна дикая природа, новая и необычная обстановка быта, но не лишенная комфорта.
У нас есть тур «Душанбе - горные маршруты Айни и Пенджикента – Душанбе», на 10 дней, от встречи в аэропорту до проводов. С учетом авиаперелета он обходится на одного туриста в среднем в $2 тыс. И туристы охотно приобретают эти пакеты.
По словам представителя туркомпании, после встречи туриста в аэропорту Душанбе его сопровождают до гостиницы, после организовывается экскурсия по столице, затем обед и трансфер до Пенджикента. Турист останавливается в хоумстее (в доме жителя горного кишлака). Одна ночь проживания с обеспечением завтраком в хоумстее в населенных пунктах Айни и Пенджикента стоит $15. А в Хатлоне и на Памире расценки за такие же услуги начинаются от 10$. Ужин в сельском доме стоит $5. Каждый их таких домов оснащен спальными помещениями, туалетом и душевой.
Далее турист направляется по заранее запланированному горному маршруту. Поклажа грузится на ослов (аренда одного осла обходится в 20 сомони в день), услуги погонщика стоят 35 сомони в сутки. Услуги повара, который отвечает за трехразовое горячее питание, стоят около 100 сомони в сутки. Повар и погонщик ожидают группу туристов в условленном месте очередного привала и готовят место отдыха и питание.
В местах ночевок разбивают палаточный городок. За передвижение и оказываемые услуги отвечает старший группы - гид-переводчик. Его услуги в среднем стоят $50.
По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев этого года прибыли в Таджикистан, превысило 900 тысяч человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туризм оздоровительный и исторический. Не дорогой, но непривлекательный
В Таджикистане есть несколько санаториев, где в основном отдыхают местные. Это «Зумрад», «Ходжа Обигарм», «Сароб», «Бахористон», «Хаватаг», «Шохамбары», физлечебница Худжанда. В них лечат болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, дерматологические, урологические заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата. Средняя стоимость в день тут колеблется от 150 до 1 тыс. сомони.
- Лечебный туризм в Таджикистане реально мало развит, - говорит эксперт Сафар Мираков. - Местные санатории со своим устаревшим интерьером не привлекают иностранцев, если не брать в расчет активизацию в этом сезоне туристов из Узбекистана и Кыргызстана в пансионатах на берегу Таджикского моря (Кайраккумское водохранилище). Еще туристам не нравится наш «ненавязчивый сервис» и высокие цены в сравнении с такими же пансионатами в России или Турции.
Что касается исторических объектов, он отметил, что все они непривлекательны для туристов, потому что реконструированы с использованием современных стройматериалов. Например, та же Гиссарская крепость, крепость Хульбук с лестницами из китайской плитки вместо каменного пандуса.
- Важно понимать, что сохранять исторический объект нужно в его первозданном виде. Если это пока не получается - и для этого нужны вложения и научный подход, - то ситуацию можно исправить организацией событийного туризма. То есть организацией фольклорных и музыкальных фестивалей и исторической реконструкцией того или иного события, - отмечает эксперт.
Что нам категорически мешает развиваться?
Развитие туристической отрасли во многом зависит от кадров.
- Возьмем, например, гидов, от которых напрямую зависит технология организации путешествий и отдыха туристов и экскурсионных услуг, - говорит Дамир Сотиев, сотрудник одной из туркомпаний. - Знания иностранного языка недостаточно, он должен обладать и другим багажом, обязан уметь ответить на вопросы туриста по истории или географии местности, рассказать об обычаях, легендах. В советские годы среди специалистов-гидов проводились конкурсы, они проходили курсы усовершенствования.
Туристический имидж страны серьезно портит повальная коррупция.
«Знакомство гостей и туристов с национальной культурой и обычаями начинается с ворот страны, то есть с пограничных и таможенных пропускных пунктов. Работники таможни, руководители и ответственные лица пропускных пунктов не должны об этом забывать. Они всегда должны помнить, что являются представителями просвещённой и цивилизованной нации таджиков», - сказал не так давно Эмомали Рахмон, когда потребовал строго наказать сотрудников силовых структур за мздоимство и грубое отношение к иностранным туристам и путешественникам.
Согласно Концепции развития туризма на 2009–2019 годы приоритетными направлениями развития туризма являются санаторно-курортное лечение и отдых, альпинизм, горно-спортивный и экологический туризм, историко-познавательный и этнографический, а также деловой туризм, рафтинг (сплав по рекам), горнолыжный спорт, охотничий туризм для иностранцев. В соответствии с Концепцией до 2020 года Таджикистан планирует принять более 1 миллиона туристов.
Кто и что может помочь?
По мнению специалистов, нужно вовлекать местное население в развитие туризма, разработку маршрутов.
- Например, на северном маршруте вовлекли ремесленников. Туристы приезжают в город, останавливаются в ремесленных мастерских и видят весь процесс изготовления продукции. Так они, если приобретут товар, запомнят родину этого товара, у продукции появится история, а у туриста - личный аутентичный опыт. Это очень важно, - говорит эксперт в сфере туризма Алиназар Амруллоев.
Что же касается бизнеса, то, по его словам, он в эту сферу вкладываться пока не особо спешит.
- Слишком рискованно. Проблема в том, что законодательство в этой сфере пока недостаточно защищает бизнес в целом, - отмечает Амруллоев.
Ну а что может уже сейчас сделать государство, чтобы этот самый бизнес был заинтересован вкладываться в развитие туризма?
Одной из проблем является дороговизна авиабилетов, которая отталкивает туристов и будет отталкивать всегда, даже при самых хороших прочих условиях.
Это проблема с кадрами в сфере. У нас есть вуз, который выпускает таких специалистов, но он один, и назвать его кадры профессиональными сложно.
Немаловажен вопрос соблюдения экологических норм. Например, долина Хафткул («семь озер»), Куликалон (Артуч), Алаудинские озера - это очень доступные и живописные места, но с началом летнего сезона здесь становится просто невероятно грязно. И в первую очередь загрязняют территорию не зарубежные туристы, а внутренние. Если пустить ситуацию на самотек, то скоро эти места станут такими же загрязненными, как Чилучорчашма и территория Гиссарской крепости.
Есть проблема с информацией. В начале года в Душанбе был открыт первый в стране Центр туристической информации. Центр расположен в здании Комитета по развитию туризма, но сложно себе представить, чтобы туристы за информацией пошли туда. Да и зачем это нужно в эпоху интернета? На сайте же Комитета по развитию туризма, сайтах городов и районов, порталах туристических компаний Таджикистана нет исчерпывающей информации о регионах, о гостиницах, дорогах и прочем.
Рекламные материалы каждого из регионов Таджикистана, которые в Год туризма обязали рассказывать о себе в СМИ, практически однообразные (ремесленники, природа, свежий воздух, горы), но это вряд ли привлечет туристов.
Для решения этой проблемы необходимо более грамотно заниматься пропагандой, создавать удобные интернет-порталы, путеводители, и, соответственно, бренд каждого города и района должен быть особенным и неповторимым. Это все тоже задача правительства.
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Музаффар2 часа назад
Писали уже и не раз, что нужно. Повторюсь вкратце. нужно, чтобы дармоеды чиновники убрали свои руки от предпринимателей. И разрешить иностранцам покупать недвижимость и транспорт, а землю под ней в долгосрочное владение , давая в упрощённом порядке вид на жительство, купившим и вложившим, как в Грузии. Может, тогда инвестор и будет понимать, во что он вкладывает деньги, а не только в замечательный горный воздух.... В общем, нужно, чтобы регулятор проснулся уже....
Tojikboy3 часа назад
В первую очередь надо снизить цены на авиабилеты второе всех сотрудников полиции прокуратуры и судей включая министров уволить и завести наних уголовное дело и посадить на долгие сроки строгого режима и набрать проверенных грамотных людей и в третих не сувать нос малому бизнесу и не мешать им делать свое дело и по маесимуму упростить налоги и внедрить он лайн бионирования и оплату безнала и в сфере транспорта и в гостинычных сферах и тп и тд ....
Alibek4 часа назад
Кому нужен Ваш Памир если у вас не работает инфраструктура. Вам нужен сделать Худжанда туристический зона. Строить несколько Клуб место отдыха развлечения. А сейчас иностранцы боятся приехать в Таджикистан. Они все еще думают, что у нас везде бандиты.Они думают, что Таджикистан это Афганистан. Нам надо продемонстрировать Таджикистану во всем мире. Организовать фестиваль и пригласить знаменитость. Самое главное чтобы у правительства было желание.
Александр5 часов назад
По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев этого года прибыли в Таджикистан, превысило 900 тысяч человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года!!
Это точно??! 900тыс туристов?!? Если каждый турист потратит около 1000$ то в общ будет 900млн или 10% всего бюджета Таджикистана!! Если бы было так то сейчас в Таджикистане 1доллар не стоил 9.43 на нац.банке!!
Комментатор5 часов назад
Совсем что ли? 2000$ на 10 дней с завтраком в кишлаке. Даже с авиаперелёт ом. ЭтоЭвропейцев можно удивлять такой экзотикой. Для них как мульти-пульти увидеть древность. Да денег у них много. 2000$ это копейки. Но таких туристов единицы. А вот россиян могло быть много. Но это дорого. 10000 рублей в сутки, не считая перелета. Сервис никакой.
Нигора5 часов назад
Насчет "!исторических" объектов абсолютно верно! Такие объекты либо топорно реставрировали - Гиссарскую крепость, Хульбук, мавзолеи, либо снесли