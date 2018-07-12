17-19 июля в Душанбе состоится визит делегации Рязанской области.
В рамках деловой программы визита 18 июля в здании Россотрудничества планируется проведение тематических круглых столов и Биржи деловых контактов.
Организаторами визита выступают правительство Рязанской области и Торговое представительство Российской Федерации в Республике Таджикистан.
Цель предстоящего мероприятия - активизация сотрудничества и установление прямых контактов с таджикскими партнерами в торгово-экономической и образовательной сферах, сообщили в Торгпредставительстве РФ в РТ.
В ходе Биржи деловых контактов будут рассмотрены вопросы углубления двустороннего межрегионального взаимодействия в области деревообработки, экспорта зерновых и масличных культур, производства муки, молочных продуктов, приборостроения и др.
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