17-19 июля в Душанбе состоится визит делегации Рязанской области.

В рамках деловой программы визита 18 июля в здании Россотрудничества планируется проведение тематических круглых столов и Биржи деловых контактов.

Организаторами визита выступают правительство Рязанской области и Торговое представительство Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Цель предстоящего мероприятия - активизация сотрудничества и установление прямых контактов с таджикскими партнерами в торгово-экономической и образовательной сферах, сообщили в Торгпредставительстве РФ в РТ.

В ходе Биржи деловых контактов будут рассмотрены вопросы углубления двустороннего межрегионального взаимодействия в области деревообработки, экспорта зерновых и масличных культур, производства муки, молочных продуктов, приборостроения и др.

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