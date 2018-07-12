В Душанбе завершилась финальная часть чемпионата Таджикистана по шахматам, по итогам которого определился состав сборной республики для участия во Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми с 23 сентября по 6 октября.

У мужчин первое место в чемпионате занял Джамшед Исоев, который набрал 9 очков из 11 возможных.

«Посчастливилось стать чемпионом страны по шахматам в шестой раз, - отметил сам чемпион. - Удалось сломать стереотип становления чемпионом каждые 7 лет. На этот раз получилось сделать это чуточку раньше».

Призеры Чемпионата РТ по шахматам: Джамшед Исоев (в середине), Мустафоходжа Хусейнходжаев (справа), Амин Кобилов (слева) Фото Asia-Plus

По 8 очков набрали Мустафоходжа Хусейнходжаев и Амин Кабилов, по дополнительным показателям Хусейнходжаев-младший стал серебряным призером.

Все трое будут представлять сборную Таджикистана на предстоящей олимпиаде в Батуми. Лидеры шахматного рейтинга Таджикистана Фаррух Амонатов и Мухаммадходжа Хусейнходжаев автоматически попали в сборную. Если кто-то не сможет участвовать в шахматной олимпиаде, то вместо них может выступить Алишер Каримов, который занял 4-е место на республиканском чемпионате. Он набрал 7,5 очка и по дополнительным показателям опередил Сухроба Хамдамова, который стал пятым.

Победительница женского чемпионата по шахматам Надежда Антонова (в середине), призеры – Мутриба Хотами (слева) и Сабрина Абророва (справа) Фото Asia-Plus

Среди женщин чемпионкой Таджикистана в очередной стала Надежда Антонова, у которой 10,5 очка из 11 возможных. В числе призеров также Мутриба Хотами (10 очков) и Сабрина Абророва (9). Лидия Антнова с 7,5 очками заняла четвертое место и также забронировала себе место на шахматной олимпиаде.

Теперь шахматисты будут готовиться к этим соревнованиям.

Кроме того, как сообщил генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов, 9-15 августа в Москве в Кубке Ботвинника примут участие четыре юных шахматиста из Таджикистана – Сабрина Абророва, Мехриддин Шарипов, Мехрбахш Кандаков и Джалолиддин Илхоми.

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