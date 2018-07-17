В Душанбе состоялось открытие портальной автомойки Kärcher нового поколения. Представьте себе: полная мойка автомобиля занимает здесь всего 15 минут! Здесь можно помыть как легковой автомобиль, так и микроавтобус, также здесь производят химчистку салона и мойку мотора.

Летом Таджикистан регулярно накрывают пыльные бури, а весной, осенью и зимой – осадки становятся причиной того, что блеск вашего автомобиля пропадает из-за разводов на отполированной поверхности. И снова нужно ехать на мойку, снова терять драгоценное время, а на мойку автомобиля обычно уходит немало времени – от 40 минут до целого часа. Tеперь этот процесс стал в разы короче и удобней благодаря первой в Таджикистанe портальной автомойке компании «Тозагии Хаёт», официального представителя крупнейшего мирового производителя уборочной техники Alfred Kärcher SE & Co. KG в Таджикистане.

Чем хороша портальная мойка?

Портальная мойка Kärcher создана для автоматического мытья автомобиля. Очистка транспортного средства производится при помощи высокого давления, разнообразныx щеток и различных видов профессиональных немецких средств для ухода за автомобилем.

Благодаря ряду факторов, а именно мощному встроенному насосу, единовременной работе нескольких щеток, опылению сверхмощным моющим составом позволяют в разы сократить время мытья машины. А еще вам обязательно понравится и то, что инновационная система Opti Drop Stop превращает процесс мойку машины в абсолютно безопасный, поскольку предотвращает попадание капель воды на автомобиль после завершения мойки и обеспечивает идеальный результат сушки.

Завершающим этапом мытья вашего железного коня в портале Karcher станет полировка с использованием специального воска, которая обеспечит видимый долгосрочный защитный эффект с гарантированным блеском.

Xорошие новости для тех, кто заботится об окружающей среде. Новая мойка Kärcher – максимально безопасна для окружающей среды, поскольку, по сравнению с другими мойками, она минимизирует расходы ЭКО ресурсов: воды и электричества, а используемая химия безвредна. Но самое интересное, на наш взгляд, что вода после мойки очищается и только потом попадает в систему канализации.

Как происходит мойка машины?

Что происходит с автомобилем за те 15 минут, которые занимает мойка? Сначала с машины, используя аппарат высокого давления, смывают пыль и песок. Затем автомобиль заезжает в портальную автомойку, где подвергается трехступенчатой мойке с использованием профессиональных средств для ухода за автомобилем.

Эффективная система мойки колес с тарельчатыми щетками и система мойки днища позволяет отмыть даже самую въевшуюся грязь, a в зимнее время реагенты и соль. Затем боковые щетки, установленные как вертикально, так и под углом 15 градусов, очищают боковую и верхнюю части автомобиля. Завершает процесс сушка, где две боковые и верхняя сушилка, перемещающаяся вдоль контура автомобиля для оптимального обдува крыши, гарантируя тщательное высушивание всего автомобиля.

Сверхмощные средства немецкого производителя сначала ускоряют размягчение и удаление масел и загрязнения, a затем пена высочайшей активности смывает загрязнения, после чего наносится воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом «3-в-1» — сушка, защита и уход. Завершает процесс пенополироль с эффектом восстановления лакового покрытия. Процесс пребывания в портальной автомойкe занимает около 7 минут.

Остальные 7 минут уходят на то, чтобы профессиональные мастера с многолетним опытом работы насухо протерли автомобиль и очистили салон пылесосом Kärcher.

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Новая портальная автомойка Kärcher открыла свои двери по адресу:

Душанбе, Район Фирдавси, улица Негмата Карабаева, 240. Ориентир автосервис Прокат 63, заправка Газпром.

Телефон: 988310089, 985470051

Часы работы:

ежедневно c 07:00 до 24:00

Коротко о нас

«Тозагии Хаёт» является официальным представителем крупнейшего мирового производителя уборочной техники Alfred Kärcher SE & Co. KG в Таджикистане.

Kärcher занимает лидирующее положение на международном рынке и ассоциируется во всем мире с профессиональным решением любых задач по уборкe и чисткe.

У нас вы можете преобрести всевозможное оборудование – от аппаратов высокого давления и пылесосов, до подметальных и поломечных машин. Кроме того, мы предлагаем технику и готовые решения для уборки и чистки, a также решения, связанныe с очисткой транспортных средств любого класса и габаритoв. Kärcher выпускает моечные установки, чистящие средства для легковых и грузовых автомобилей, а также технику для оснащения комплексных центров моек самообслуживания.

Добро пожаловать к нам на мойку! Почувствуйте разницу!