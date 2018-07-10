Как вы думаете, на какой территории Узбекистана проживают исключительно таджики? В Самарканде? В Бухаре? Вовсе нет! Мы подготовили видео-историю о малоизвестном районе Сох, где все до единого – таджики!

Этот район, площадь которого составляет 352 км², находится в Ферганской области. Для Узбекистана Сох является эксклавом, а для Киргизии - анклавом.

Согласно архивным данным, в начале ХХ века, а точнее в 1909 году, Сохская волость входила в Канибадамский участок, где проживало 12 144 жителя, из которых 8 853 были таджики, остальные – киргизы. А сейчас здесь проживают только таджики – 72 тысячи человек.

Не пропустите эту историю, хотя бы потому, что здесь каждый, стар и млад, говорит на прекрасном таджикском языке. Убедитесь сами!

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