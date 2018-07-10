В Турсунзаде сегодня после капремонта открыто детское инфекционное отделение Центральной больницы города. Ремонт здания и оснащение отделения произведены за счет Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) по просьбе Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана.

В результате проекта, осуществленного ТИКА, третий этаж больницы, который не использовался по причине отсутствия необходимых условий, был сдан в эксплуатацию: здесь появилось детское инфекционное отделение на 33 места. В данном отделении, кроме палаты для больных, появилась палата интенсивной терапии, палата скорой помощи, комнаты для врачей и медсестер.

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При ремонте больницы были использованны материалы высшего качества, основная часть оборудования была привезена из Турции.

В церемонии сдачи объекта приняли участие министр здравоохранения и социальной защиты Насим Олимзода Хоча, Посол Турции в Таджикистане Али Рыфат Кёксал и зампред ТИКА Мехмет Сюррей Эр.

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