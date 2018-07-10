АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В Худжандском горсуде состоится вынесение приговора таджикскому журналисту и квнщику Хайрулло Мирсаидову.

- Хотите задать свои вопросы о визе в США? В Американском уголке Душанбе (ул. Толстого 66), состоится встреча с консульским представительством США. Начало в 15:00 и в 16:00.

- В рамках полуфинала ЧМ 2018 в 23:00 встретятся Хорватия – Англия. Матч состоится на стадионе "Лужники" в Москве в 23:00 по таджикскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ИЮЛЯ

1973 – Открылся первый детский широкоэкранный кинотеатр «Орленок»

2009 - В ходе спецоперации по обезвреживанию незаконной вооруженной группировки в Тавильдаринском районе был убит бывший полевой командир ОТО, экс-министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Мирзо Зиеев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ИЮЛЯ

1911-1989 – Родился Народный гафиз Таджикистана Пир Садиров.

1942 – Родился танцовщица, Народная артистка Таджикистана Гавхар Мирджумаева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долина х ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.