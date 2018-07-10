Недавно в «АП» за помощью обратилась гражданка России Аминат Дакаева, которая после развода с мужем осталась одна с пятью детьми. Муж алименты выплачивал нерегулярно, а когда женщину с детьми поселили в его доме, сделал все, чтобы они ушли.

Нетипичная история любви

Аминат Дакаева и Зохиршо Расулов познакомились в 1997 году в Чечне. Мужчина был старше на 13 лет и приехал из Таджикистана на заработки. Он уверял, что не женат, показывал паспорт без соответствующего штампа, и родные девушки поверили. Вскоре они поженились, оформив мусульманский брак – «никох». Через год родилась старшая дочь - Асет, и когда Аминат была беременной во второй раз, ее муж внезапно исчез… на целых 5 лет. Женщина не знала, что и думать. Но благоверный вдруг снова появился в жизни Аминат. Подаваясь на уговоры, она простила его.

Зохиршо убедил отца жены продать 4-комнатную квартиру, оформленную на ее имя, после чего забрал Аминат и детей в Душанбе. Здесь женщина узнала, что ее супруг ранее был женат и у него трое детей. Чтобы не оставлять первой супруге часть имущества после развода мужчина переписал принадлежавший по наследству дом отца, на имя своего брата – Юнуса. Узнав все это, Аминат хотела уехать, но поняла, что беременна в третий раз – муж хотел сына-наследника. Чтобы законно защитить свой брак, она настояла, чтобы они поженились официально и в 2005 году ЗАГС района Фирдавси Душанбе зарегистрировал их брак. В марте 2005 года родилась Максалина, и в конце того же года, еще одна дочка - Мавзигул. Еще через 3 года семья увеличилась еще на одного человечка – маленькую Хаваши.

«Мне выплачивали компенсацию, а он на эти деньги женился»

За совместный период жизни, Аминат однажды уехала с детьми в Польшу, где работая в системе Комитета Красного креста, хотела со временем перебраться в Европу.

- У меня там все было: и хорошее жилье, и детки устроены в садик, - рассказывает Аминат, - Мне выплачивали компенсацию в 2,5 тысяч евро ежемесячно, большую часть которых по требованию мужа я отправляла ему в Таджикистан, а он оказывается, там на эти деньги женился.

По словам женщины, тогда она твердо решила развестись, но вторая дочка Марет, которая сильно любила отца, плакала, что хочет жить с папой. Женщине пришлось сдаться и вернуться обратно, в Таджикистан. Там она жила вместе со второй женой мужа в одном доме. То, что было тогда между ними, она не хочет вспоминать. Вскоре Зоиршо прогнал свою «новую пассию» из дома, и они зажили, как прежде.

- Когда родилась пятая дочка, муж стал упрекать меня в том, что я не подарила ему наследника, - рассказывает со слезами на глазах женщина.

Но и с новой женой у мужа-искусителя что-то не сложилось, он привел домой еще одну девушку, бывшую осужденную, вместе с которой он потешался над Аминат и ее детьми.

- Сына своего мужа от первого брака, я сама женила в этом дворе. Если посчитать всех его детей от официальных и неофициальных жен, то выйдет порядка 15 человек, - говорит Аминат.

«Хотел выдать 13-летнюю дочь замуж»

Несмотря на все неурядицы и проблемы в семье, женщина терпела, так как ей уже некуда было возвращаться: своей квартиры в Чечне не было, мама умерла от переживаний, едва ей исполнилось 50 лет, братья живут своей жизнью. Но последней каплей стал вопиющий поступок Зохиршо – тайком он хотел выдать свою старшую, 13-летнюю дочь Асет за 60-летнего мулло!

- В тот период, а это был 2011 год, чтобы прокормить семью я выехала на заработки в Москву, оставив детей на попечение мужа, - рассказывает Аминат. - Вдруг я случайно узнала, что нашу дочь-школьницу хотят выдать замуж, да еще и за старика.

Бросив все, женщина вернулась в Душанбе и обратилась в милицию. Мужа посадили в следственный изолятор, но до тюрьмы Аминат это дело не довела.

В ответ отец превратил их жизнь в ад. Чтобы противостоять мужу, Аминат отправила Асет в Чечню, к родственникам. Так как Аминат – педагог по образованию, то устроилась воспитателем в детский сад, чтобы прокормить семью.

Это не понравилось Зохиршо, он назвал женщину проституткой, уличая ее в измене. После очередного скандала, муж дал ей развод по шариату, а 3 года назад, они расстались официально, через суд.

Жизнь через брезент

Решением суда женщину с детьми поселили в доме ее бывшего мужа.

- Нам было выделено две комнатки, которые окнами выходили на улицу, и чтобы мы не выглядывали в окно, Зоиршо закрыл толстым брезентом эти окна, несмотря на уговоры своих детей, - рассказывает Аминат.

Уговоры и просьбы на отца не действовали и женщина была вынуждена обратиться за помощью в Комитет по делам женщин и семьи при правительстве РТ и в местный хукумат района Сино столицы.

- Из Комитета приходила комиссия, они проверили все факты, поговорили с Зохиршо, он обещал все устранить, но ничего не стал менять, - рассказывает Аминат, - Вскоре я выдала вторую, 18-летнюю Марет замуж, и вместе с зятем уехала на заработки в Москву. Бывший муж взял младших дочерей к себе на воспитание. За это время он в очередной раз женился на молодой женщине, 1991 года рождения, и взял ее к себе в дом с двумя детьми. Он запрещал девочкам выходить во двор, так как отдал в аренду часть двора, построив помещения для аптеки, магазина и других нужд. Если девочки выходили по нужде, он устраивал скандал.

- «Убирайтесь отсюда, Таджикистан не ваша родина!», - кричал он на детей.

Больше терпеть его унижения не было сил, и я была вынуждена приехать в конце мая этого года, забрать детей и поселиться с ними на съемной квартире рядом, чтобы Зохиршо не радовался, что я ушла на совсем, - говорит Аминат.

Женщина временно устроилась воспитателем в детском саду. По ее словам, бывший муж сейчас проживает в доме один…

Что касается выплаты алиментов, то и здесь по словам Аминат, ее бывший преуспел: когда слушалось дело, он подал заявление на нее, что она как гражданка России находится на территории республики незаконно. Дакаеву хотели даже депортировать, пока не вмешались соответствующие службы.

Мужчина, который официально нигде не работает, а на самом деле на территории дома открыл автомойку, и отдал в аренду несколько помещений под аптеку, лепешечную и торговые точки и живет за этот счет, принес справки в суд, чтобы выплачивать пособия на детей в минимальном размере – по 150 сомони на каждую дочь. Но, по словам женщины, даже в таком размере он уже год не выплачивает алименты.

- Все его выплаты приходят на специальный банковский счет, я могу показать, когда и сколько всего он перечислил алиментов, - говорит Аминат.

Свой угол

Как уже отмечалось выше, чтобы не делить дом с бывшей супругой от первого брака, Зохиршо Расулов переоформил дом отца, который получил по наследству, на своего среднего брата Юнуса.

Суд района Сино Душанбе установил, что у Юнуса есть свой дом, поэтому своим решением и по согласию сторон выделил в доме №176 по улице Испечак две комнаты для 5 детей Аминат.

Но по требованию бывшего мужа, Аминат не имела права показываться ему на глаза, выходить во двор, поэтому должна была открыть новый вход, соорудить в одной из комнат – кухню и санузел (баню и туалет).

Но таких денег у женщины нет и поэтому ее единственная просьба, чтобы бывший муж купил ее детям однокомнатную квартиру, где бы она могла жить с детьми. - Пусть эта квартира будет оформлена на одну из дочерей, я просто хочу, чтобы они были защищены законом и не остались на улице, когда бывший муж женится в очередной раз, - говорит Аминат.

«Вопрос закрыт!»

За комментариями мы обратились к бывшему мужу Дакаевой – Зохиршо Расулову, который утверждает, что женщина ему изменила, поэтому он с ней и развелся.

- А дети, они же не виноваты в ваших отношениях? Почему они должны ютиться по разным углам, а не жить в собственном доме?

- Их никто из этого дома (имеется ввиду, дом Расулова – прим.ред), не выгонял. Если хотите узнать, пока вы пишете свою статью, эта Аминат украла моих дочек и вернулась вместе с ними в Чечню. Ничего не надо писать, так как вопрос с жильем закрыт навсегда! - сказал мужчина и захлопнул дверь.

Между тем, мы связались с Аминат. Она действительно, в срочном порядке забрала детей и выехала в Чечню, так как тяжело болеет ее бабушка. Женщина утверждает, что вернется в Таджикистан, так как вопрос с жильем и выплатой алиментов все еще не решен.

- Зохиршо продал в свое время мою квартиру в Чечне, и я вполне могу на законных основаниях требовать от него возвращения моей доли, так как он вложил деньги в свой бизнес. Пусть Зохиршо купит дочкам однокомнатную квартиру или выплатит $10 тыс. и мы уйдем из его жизни навсегда. Я буду спокойна, что у детей есть свой угол и уеду на заработки, так как в Таджикистане не могу найти работу, чтобы прокормить своих детей.

- Адвокат, который занимается моим делом, не отвечает на звонки. Мне посоветовали поехать в Москву и рассказать о своей истории в популярной передаче «Пусть говорят» на российском телеканале. Но зачем снова позорить имя таджиков, не все ведь такие, - пишет женщина и просит местных журналистов посодействовать в решении ее проблем.

Между тем, когда готовился материал, Аминат сообщила, что еще бывший муж женился в очередной раз.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus