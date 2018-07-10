В рамках мини-проекта в честь Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018 – 2028" мы съездили на самые крупные гидроэлектростанции страны и подготовили для вас красочные фотоленты.

Сегодня мы расскажем о Кайраккумской ГЭС – единственном гидроузле на севере Таджикистана, который ввели в эксплуатацию 61 год назад. Она находится на реке Сырдарья, в городе Гулистон, который в 2016 году был переименован с Кайраккума.

15 декабря 1956 года в строй был запущен первый гидроагрегат Кайраккумской ГЭС «Дружба Народов», а ровно через год - 15 декабря 1957 года - все агрегаты станции были введены в эксплуатацию.

ГЭС «Дружба народов» строилась в энергетических и ирригационных целях: в связи с дефицитом электроэнергии в зимний период, станция зимой и весной работает в энергетическом режиме, а летом и осенью в ирригационном.

На сегодняшний день все имеющиеся шесть агрегатов гидроузла функционируют, однако, чтобы увеличить выработку, было принято решение о ее модернизации и в настоящее время на гидростанции идут ремонтные работы. Полная реабилитация ГЭС, которая продлится до 2024 года, увеличит ее мощность с 126 МВт до 174 МВт.

Вид на Кайраккумскую гидроэлектростанцию. Нозим Каландаров 1 /17

Весной этого года Европейский банк реконструкции и развития и Зеленый климатический фонд ООН предоставили Таджикистану 88 миллионов долларов для завершения заключительного этапа реабилитации Кайраккумской ГЭС и поддержки в сфере улучшения электроснабжения.

Кстати, водохранилище гидростанции имеет объем 3,5 млрд. кубометров воды, и является одним из живописных мест отдыха в республике. Пару лет назад оно даже получило название «Бахри Точик», что означает в переводе «Таджикское море»: тут расположены различные здравницы и детские оздоровительные лагеря.

О самой легендарной ГЭС – Нурекской - мы писали здесь, о Байпазинской ГЭС - второй по мощности гидроэлектростанции в Таджикистане, можно посмотреть фотоленту тут, а здесь можно прочитать о модернизации Сарбандской (экс-Головной) гидростанции можно здесь. О том, как работают самые старейшие гидростанции Таджикистана, в этом репортаже.

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