Таджикский коммерческий банк «Ориёнбанк» и гонконгская компания Heaven Springs Harvest Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве для разработки совместных проектов в сфере генерации атмосферной воды и создании предприятия по реализации водных ресурсов Сарезского озера в странах Центральной Азии.

Соглашение подписано в конце мая этого года в Душанбе главой «Ориёнбанка» Хасаном Ассадуллозода и основателем Heaven Springs Harvest Group Дейто Сри Байма Аёси, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на пресс-службу гонконгской компании.

Другие подробности не сообщаются.

В «Ориёнбанке» обещают предоставить «АП» дополнительную информацию в ближайшие дни.

Гонконгская компания Heaven Springs Harvest Group изобрела первый многофункциональный генератор атмосферных вод («AWG»), который может извлекать воду из окружающего воздуха и эффективно преобразовывать ее в безопасную питьевую воду.

Данная компания владеет более чем 80 международными патентами в рамках системы WIPO PCT, охватывающей 152 страны мира.

ОАО «Ориёнбанк» является крупнейшим коммерческим банком Таджикистана (если не считать находящиеся в настоящее время в финансовом кризисе «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк»).

Уставный капитал «Ориёнбанка», согласно данным Национального банка Таджикистана, составляет свыше 440 миллионов сомони, акционеры не указываются.

Председателем правления этого банка является Хасан Ассадуллозода, являющийся членом семьи президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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Сарезское озеро расположено на Памире. Оно сформировалось в феврале 1911 года после сильнейшего землетрясения, в результате которого ушла под землю деревня Усой, образовав Усойский завал, глубиной около 567 метров.

Длина озера составляет 55,8 километров, объем воды — более 16 километров кубических, а глубина – около 500 метров. До 1914 года озеро оставалось непроточным. В начале 1967 года на правом берегу Сарезского озера обнаружили участок с опасностью оползня, объем рыхлых отложений которого составил 1,25 километров кубических.

Ученые прогнозируют, что при землетрясении оползень образует водяной вал, который со временем перельется через завал, создаст селевой поток и размоет почву. За этим последует слив Сарезского озера. В результате затоплению подвергнутся все территории до низовий Амударьи, что вызовет значительные разрушения промышленных объектов и населенных пунктов на территории Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Афганистана. В настоящее время в опасной зоне проживает примерно 6 миллионов человек.

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