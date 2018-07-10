В Таджикистане повышены ставки акцизного налога на отдельные товары, в том числе на табачные изделия и спиртные напитки. Что уже сегодня происходит на этом рынке?

Напомним, правительство Таджикистана 9 июня утвердило ставки акцизного налога на отдельные товары, производимые в самой республике и ввозимые из-за рубежа.

В соответствии с постановлением ставки повысились практически на все подакцизные товары, кроме нефтепродуктов, каучука, резины и изделий из них, жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней, бижутерии, монет и нек. др.

Так, ставка акциза на пиво выросла с 0,10 до 0,35 евро за 1 литр, на вино – с 0,25 до 0,84 евро за 1 литр, на спирт этиловый (100%) – с 2,5 евро до 4,1 евро за 1 литр.

Более заметно повысились ставки акциза на табачные изделия: на сигары - с 0,80 до 8,5 евро за 1000 штук, на сигареты – с 1 до 9,8 евро за 1000 штук.

Цены поднялись

С первого января этого года, по нашим наблюдениям, цены на алкогольную и табачную продукцию не повышались, но с середины июня, сразу после обнародования принятого постановления, цены подскочили.

«АП» посетила главную оптово-розничную точку продаж табачной и алкогольной продукции - бывший «Сафар-центр» в районе «Садбарга».

По словам торговцев, цены на алкоголь выросли в зависимости от вида и типа в среднем на сумму от 2 до 5 сомони.

- Примерно две недели назад, - говорит продавец одной из оптовых торговых точек Джафар, - после того как журналисты написали о повышении акцизов на алкоголь, пиво и табачные изделия, поставщики продукции завезли товар уже по новым расценкам. Спирт пищевой (Гафуров) вырос в цене на 2 сомони: ранее 1 литр стоил 12 сомони, сейчас 15 сомони. Водка, коньяк и коньячные напитки подорожали в зависимости от сорта, вида и производителя на сумму от 1,5 до 3 сомони. Например, водка (0,5 л), стоившая на прошлой неделе 13 сомни, сейчас стоит 16. Вино подорожало, также в зависимости от сорта, на сумму от 2 до 5 сомони. Пиво, 1,5 литра, стоившее 9 сомони, сейчас стоит 13. Все приведенные цены - оптовые.

Практически такую же картину с повышением цен мы заметили и в оптовой точке продаж табачных изделий на рынке «Мармариён».

- С середины прошлого месяца супервайзеры табачных компаний при завозе сигарет указывали на повышение цен, - говорит продавец «табачной лавки». - Подорожали все виды сигарет. Они к нам завозятся от табачных компаний России, Казахстана и Кыргызстана. Только Senator производится на табачной фабрике в Худжанде, кстати это самые дешевые из всех сигарет с фильтром на рынке страны, но и на них цена повысилась.

Так, по его словам, блок (200 шт.) «Сенатора» стоил неделю назад 29 сомони, сейчас - 37 сомони. Winston стоил 60 сомони, сейчас 70; LD стоил 45, сейчас – 55; Camel стоил 70, сейчас – 80; Kent классический вместо 68 стоит 78 сомони, Kent (тонкие) был 63, сейчас 73 сомони. Pine стоил 55, сейчас 65 сомони; Еsse Сhange - 85 и 95 соответственно. Одни из самых популярных сигарет – Еsse и Rossa, блок первых стоил 62, сейчас 72 сомони, блок вторых - 50 и 60 сомони соответственно. Все приведенные цены оптовые, в розницу цены выше в среднем на 20%.

Собеседник указывает, что в среднем если ранее он в день продавал минимум сто блоков различных сигарет, то сейчас продает 70.

- За последнее время сократились и продажи дорогих марок сигарет. Люди либо отказываются от курения, либо переходят на более дешевые марки, - говорит оптовик.

Повышение акциза на табак – хороший повод бросить курить

Ожидания и прогнозы

Прокомментировать ситуацию мы попросили экспертов. Их мнения относительно роста акцизной планки разделились. Часть экспертов уверены, что поэтапное повышение акцизов на алкоголь является делом оправданным и, более того, безболезненным для потребителей.

Экономист Абдували Набиев, поддерживая поднятие акцизных ставок, говорит, что акцизы на табак и табачные изделия нужно повышать еще больше, чем предложено.

- В европейских странах и США акцизы на алкоголь и табак намного выше, и это оправданно. Но вот на алкоголь следовало бы не так резко повышать акцизную планку. Определенная часть населения попросту перейдет на употребление суррогатной алкогольной продукции. Но в любом случае бюджетные поступления от повышения акцизов должны, несомненно, возрасти. Помимо всего прочего, новшество может способствовать снижению приносимого вреда здоровью от алкогольной и табачной продукции, - говорит экономист.

Экономист Аслиддин Валиев полагает, что акцизные новации не дадут предполагаемого положительного эффекта.

- Могут возрасти объемы контрафактной продукции. Так все предпринимаемые меры по борьбе с нелегальной продукцией, в том числе и алкогольной и табачной, окажутся неэффективными. Реальные доходы большей части населения Таджикистана очень низки, и рассчитывать на увеличение бюджетных поступлений с повышением акцизов на алкоголь и табак не совсем разумно, - уверен Валиев.

Набить бюджет любым путем?

В то время как одни экономисты высказывают свои прогнозы и ожидания, другие считают, что данный шаг является очередным способом пополнения госбюджета.

- Повышение акцизов - один из таких механизмов, - говорит экономический обозреватель Нур Сафаров. – Правда, думаю, это не сильно отразится на социальном недовольстве, так как этот товар больше покупается для удовольствия.

МЕЖДУ ТЕМ:

Поэтапное повышение ставок акцизного налога на табачную продукцию обсуждалось представителями частного сектора и госорганов еще с прошлого года.

Представители госорганов отмечали, что в Таджикистане до сих пор сохраняются самые низкие ставки акцизного налога на табачную продукцию.

Например, на сигареты с фильтром - 1 евро за 1000 штук, тогда как, к примеру, в Кыргызстане эта ставка составляет 7 евро за 1000 штук.

В связи с этим со стороны правительства было принято решение привести ставки акцизного налога на табачную продукцию к ставкам, применяемым в соседних странах.

«Таким образом, - говорится в проекте постановления правительства, - предлагаем установить поэтапное повышение ставок акцизов на табачные изделия, а именно:

- сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей: с 1 января 2018 года - 2,4 евро за 1000 штук; с 1 января 2019 года - 4,0 евро за 1000 штук; с 1 января 2020 года - 5,6 евро за 1000 штук;

- сигареты, содержащие табак (с фильтром и без фильтра): с 1 января 2018 года - 3,0 евро за 1000 штук; с 1 января 2019 года - 5,0 евро за 1000 штук; с 1 января 2020 года - 7,0 евро за 1000 штук;

- прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак «гомогенизированный» или «восстановленный»; табачные экстракты и эссенции: с 1 января 2018 года - 60%, с 1 января 2019 года - 100%, с 1 января 2020 года - 140%».

Постановлением правительства были повышены ставки акцизного налога и на воду, включая природную или искусственную минеральную и газированную. О том, почему в Таджикистане в принципе был введен акциз на этот товар (ведь он не является вредным) и как это отразится на производителях, читайте в ближайшее время.

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