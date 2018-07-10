Страна: США

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, семейный

Режиссер: Геннадий Тартаковский

Актеры: Адам Сэндлер Энди Сэмберг Селена Гомес Кэтрин Хан Мэл Брукс Стив Бушеми Фрэн Дрешер Дэвид Спейд Кевин Джеймс Крис Парнелл ...

Премьера в Душанбе: 12 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!