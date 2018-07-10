С сегодняшнего дня – 10 июля - проезд в общественном транспорте по городу Худжанд и крупным городам Согдийской области стоит 1 сомони 30 дирамов, вместо прежнего 1 сомони.

«Кроме Худжанда, новые цены за перевозку пассажиров также в городах Бустон, Гулистон, Истаравшан, Пенджикент, Исфара, Канибадам», - сообщил начальник отдела перевозки пассажиров ГУ «Автомобильный транспорт и логистические услуги по Согдийской области» Муродджон Кодиров.

Источник отметил, что данное решение было принято еще 18 июня в ходе собрания с участием заместителя председателя области Анвара Максуди, председателя Управления транспорта Согдийской области Ислома Авлиёева и представителей транспортных компаний.

«Причина повышения цены - подорожание стоимости топлива и запасных частей. Последний раз цены за проезд были повышены в 2011 году. За эти годы и топливо, и запасные части подорожали в несколько раз. С учетом этого и были повышены цены за проезд в общественном транспорте”, - сообщил источник.

По его словам, цены на междугородные проезды также повышены на 20%-30%.

«Цены проезда в общественном транспорте между городами и административном центром области также повышены. Например, проезд по маршруту Худжанд-Исфара теперь стоит 14 сомони 20 дирамов (ранее 13 сомони), Худжанд-Канибадам 9 сомони 10 дирамов (7 сомони), Худжанд-Гафуров 2 сомони 60 дирамов (2 сомони), Худжанд-Гулистон - 3 сомони 25 дирамов (2 сомони 50 дирамов), Худжанд-Истаравшан 13 сомони (9,25 сомони)», - сообщил Кодиров.

Газ всему виной

Между тем, в социальных сетях обсуждают нехватку общественного транспорта в городе Худжанд. По словам пользователей, водители не выходят на работу из-за скачка цен на газ.

1 марта текущего года администрация Душанбе повысила цены за проезд в общественном транспорте. Согласно нововведениям плата за проезд в маршрутках составляет 1 сомони 60 дирамов независимо от расстояния проезда. За проезд в троллейбусах города Душанбе пассажиры платят 1 сомони, в автобусах - 1 сомони 20 дирамов. Проезд в автобусах, курсирующих в режиме «экспресс», составляет 1 сомони 50 дирамов. Проезд в пригородных маршрутках - 2 сомони.

Напомним, в связи с ростом цен на сжиженный газ в республике резко повысились тарифы на междугородние маршруты.

Со второй половины июня в республике существенно выросли цены на сжиженный газ. За две недели на столичных автозаправочных станциях стоимость этого вида топлива, на котором ездит 60% автотранспорта республики, подскочила на 35% - с 3,40 до 4,80 сомони (по состоянию на 29 июня).

Таксисты просят до Гиссара уже 5-6 сомони вместо 3-4, как было до повышения цен на газ. До Шахринава теперь можно доехать из столицы за 8-10 сомони вместо 5-7. Извозчики Турсунзаде подняли цены с 10 сомони до 15.

В Хатлон теперь ездить на 10 сомони дороже. Со стороны рынков «Саховат» и «Корвон» можно добраться до Бохтара (бывший Курган-Тюбе) за 20-25 с каждого пассажира (раньше брали 15 сомони). В сторону Шахритуса цена выросла до 45 сомони, а раньше поездка стоила 30. До Нурека можно добраться теперь за 25 сомони вместо прежних 15 сомони.

В сторону Рашта цены поднялись до 65 сомони вместо прежних 50. До Тавильдары водители просят 150 сомони вместо 100.

В Куляб и другие районы этого направления тарифы таксистов также выросли примерно на 40-50 сомони. В Куляб везут за 45 сомони (было 30), в Фархор – за 35-40 (было 25-30).

До Худжанда проезд также стал дороже на 15-20 процентов. Такси едет в Худжанд за 100 сомони, хотя раньше можно было найти автомашину за 80 сомони за человека. Примерно столько же расходуют пассажиры, едущие в Пенджикент, чуть меньше - в Истаравшан (80 сомони). В Канибадам такси едет за 140-150 сомони, а в Исфару – за 170 сомони. Ранее цены были 120 и 130 соответственно.

В самой столице городской транспорт пока возит пассажиров по старой цене, но вот трехсомоновые такси, в основном заправляющиеся сжиженным газом, уже подняли цены с 3 до 4-5 сомони.

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