4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали получили таджикские женщины – изобретатели на 11-й выставке и Форуме женщин-изобретателей мира, проходившем в Сеуле (Южная Корея).
9 таджикских изобретательниц для участия в форуме отбирал Национальный патентно-информационный центр министерства экономического развития и торговли Таджикистан.
В патентном центре сообщили, что золотые награды получили кандидат химических наук, доцент, заведующая кафедрой высокомолекулярных соединений и химической технологии химического факультета Таджикского национального университета Сурайё Тагоева за изобретение в области химии «Этиловый эфир 2-ацетил-4-гидрокси-5-бутилокси пентановой кислоты как душистое вещество», Фариза Халимова, кандидат технических наук, доцент кафедры «Нормальная физиология» Таджикского госмедуниверситета имени Абуали Ибн Сино за изобретение в области медицины «Способ прогнозирования разрушения репродуктивного здоровья», Зумрат Гайбуллоева, кандидат химических наук, преподаватель Таджикского технического университета имени Осими за изобретение в области металлургии «Способ извлечения свинца из полиметаллических сульфидных концентратов» и Мижгона Шухратзода, ассистент, аспирант кафедры «Фармацевтическая и токсикологическая химия» Таджикского госмедуниверситета имени Абуали Ибн Сино за изобретение «Метрарг, проявляющий антимикробную активность».
Обладательницами серебряных наград стали кандидат медицинских наук, сотрудник Центра колопроктологии города Душанбе за изобретение в области медицины «Бензойная мазь для лечения гнойно-воспалительных процессов в мягких тканях» Раъно Кахорова, кандидат химических наук, преподаватель кафедры органической химии Таджикского национального университета за изобретение в области химии «Пропан-1,2-диоловый эфир 3α,7β-дигидроксихолановой кислоты в качестве холелитолитическое и гипохолестеринемическое средство» Маина Султонмамадова, клинический врач-лаборант Института гастроэнтерологии АН РТ за изобретение в области медицины «Средство «Фитазид» обладающий бактериостатическим действием» Замира Расулова и Шабнам Муродова - хирург, аспирант Таджикского госмедуниверситета имени Абуали Ибн Сино за изобретение в области медицины «Способ лапароскопической диагностики степени долихосигмы».
Бронзовая медаль была присуждена Кимиё Мабадкадамовой, кандидату химических наук, доценту, ведущему научному сотруднику Научно-исследовательского института Таджикского национального университета за изобретение в области химии «Способ электролитического полирования золотых изделий».
«Уже 7 лет, как таджикские женщины-изобретатели удостаиваются наград на международном уровне. За это время были представлены 35 изобретений таджикских женщин-изобретателей, которые были удостоены 34 золотых, серебряных и бронзовых медалей», - сообщил источник.
По данным источника, за творческий и превосходный метод прогнозирования воспроизведения репродуктивного здоровья ТГМУ им. Абуали ибни Сино были присуждены специальная награда – Гран-при конкурса KIWA, золотая медаль, специальная премия Ассоциации изобретателей Германии, сертификат от Ассоциация изобретателей Таиланда.
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