В полуфинальном матче чемпионата мира по футболу Хорватия – Англия победу одержат хорватские футболисты, предсказывает верблюдица Марья из зоопарка Душанбе.

Оракул-верблюдица Марья из душанбинского зоопарка продолжает делать прогнозы на матчи чемпионата мира по футболу в России.

После успешных угадываний матчей Россия – Саудовская Аравия и Уругвай – Франция, верблюдица выбрала, кто станет победителем полуфинального матча Хорватия – Англия.

Согласно прогнозу Марьи, эта встреча, которая состоится в среду, 11 июля, завершится победой хорватских футболистов.

Напомним, перед каждым важным матчем чемпионата мира верблюдица Марья предсказывает победу той или иной сборной, выбирая одну из предложенных мисок с едой. На каждой из посудин будет указано название той или иной сборной.

8 июня состоялся дебют Марьи. Ей предстояло выбрать, кто победит в матче-открытии чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

Верблюдица выбрала посуду с едой, над которой был изображен флаг России, и Марья не ошиблась - первый матч чемпионата завершилась крупной победой России со счетом 5:0.

6 июля на стадионе «Нижний Новгород» в рамках ¼ финала чемпионата сыграли сборные команды Уругвая и Франции. Накануне этой игры оракул-верблюдица выбрала победителем Францию, и не прогадала. Французские футболисты вышли победителем в противостоянии со счетом 2:0.

Чем ближе к финалу, тем труднее угадать исход игр. И уже завтра мы узнаем, сумеет ли хорватская дружина пробиться в финал чемпионата, укрепив тем самым репутацию оракула Марьи.

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