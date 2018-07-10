Государственное унитарное предприятие «Геоинновационный центр» Узбекистана и китайская компания BShark Holding Ltd. заключили соглашение о производстве беспилотных летательных аппаратов - дронов в Узбекистане.

Договоренность была достигнута в ходе визита узбекской делегации в город Шэньчжэнь, сообщает ИА «Фергана».

Ожидается, что стороны совместно разработают программы обучения, будут проводить семинары, обмениваться опытом в сфере беспилотных технологий. Китайская компания взялась обеспечить новое предприятие оборудованием и организовать работу отдела маркетинга и продаж. О сроках ввода в эксплуатацию завода и размере необходимых инвестиций не сообщается.

С 1 января 2015 года в Узбекистане для населения ввели запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов - «в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и предотвращения несанкционированного использования воздушного пространства страны».

Граждан штрафовали даже за игрушечные дроны, однако в августе 2016 года правительство постановило, что получение разрешения на использование воздушного пространства игрушечными моделями беспилотников не требуется.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus