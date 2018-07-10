Очередное рабочее совещание президента Таджикистана Эмомали Рахмона с участием вице-премьера республики, мэра Душанбе, глав столичных районов, руководителей ряда министерств и ведомств страны было посвящено, в основном, вопросам подготовки к празднованию 30-ой годовщины государственной независимости Таджикистана.

Кроме этого были обсуждены ход подготовки социального сектора страны к предстоящему зимнему сезону, сообщает пресс-служба главы государства.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим рассказал о ходе подготовки столицы к празднику независимости и подчеркнул, что к сегодняшнему дню разработан план мероприятий юбилея, подготовлен список объектов, которые будут сданы к этому дню.

В списке юбилейных объектов, которые будут возведены со стороны правительства Таджикистана, мэрии Душанбе и столичных предпринимателей, в основном, объекты социального назначения – школы, центры здоровья, детские сады, спортивные площадки, объекты культурного назначения.

Эмомали Рахмон поручил подготовить все на высоком уровне.

День независимости Таджикистана - государственный праздник Республики Таджикистан. Отмечается ежегодно 9 сентября.

В этот день в 1991 году на внеочередной сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 12-го созыва было принято Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан. Заявление послужило основанием для принятия постановления Верховного Совета республики "О провозглашении Государственной независимости Республики Таджикистан".

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