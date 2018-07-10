Иранские женщины в массовом порядке публикуют в социальных сетях видео, на которых они танцуют в знак поддержки арестованной властями 18-летней иранки Майяде Ходжабири.

Майядэ Ходжабири выложила в Инстаграм видеозапись с заголовком "Кто станцует со мной?", на которой она танцует в собственной спальне. Ее обвинили в грубом нарушении моральных норм: она публично появилась c непокрытыми волосами, без хиджаба, сообщает Медуза.

Государственное телевидение Ирана показало запись, на которой Ходжабри признается в неподобающем поведении.

"Я не пыталась привлечь внимание. У меня есть подписчики, и это для них. Я не работала с командой, меня не тренировали. Я занимаюсь только гимнастикой", - сказала Майяде. Девушку перевели под домашний арест.

У Майяде более 600 тысяч подписчиков в "Инстаграме", где она размещала видео с танцами под иранскую и западную поп-музыку в собственном исполнении.

Большую часть видеороликов Майяде снимала в своей комнате. Девушка обычно танцевала под поп и рэп-музыку в слишком откровенной, с точки зрения властей, одежде - без хиджаба, в джинсах и коротком топе.

Танцевальный протест

Многие подписчики социальных сетей в Иране в эти дни публикуют комментарии и видеоклипы в поддержку Майяде, передает ВВС.

В Иране соцсети подвергаются строгой цензуре. Кроме того, клерикальный иранский режим разрешает женщинам танцевать с мужчинами в публичных местах только в присутствии членов семьи. При этом женщины должны быть одеты в хиджабы.

За последние несколько недель в стране арестовано несколько женщин, которые вели себя неподобающим с точки зрения властей образом.

"Если вы расскажете людям в любой стране мира о том, что 17- и 18-летних девушек арестовывают за танцы, счастье и красоту и обвиняют их в непристойном поведении, тогда как насильники и прочие преступники разгуливают на свободе, в это просто не поверят!" - пишет в "Твиттере" одна из поддерживающих Ходжабири иранка.

Другая девушка написала в "Твиттере": "Я танцую, чтобы власти знали: арестами, таких как Майяде, они не смогут отобрать у нас счастье и надежду".

В Иране не впервые проводится кампания борьбы с танцорами.

В начале этого года в городе Машхад был арестован чиновник местной администрации после того, как в социальных сетях появились видеозаписи с изображением толпы молодых мужчин и женщин, танцующих в торговом центре города. А в августе прошлого года власти задержали шесть человек, которых обвинили в непристойном поведении за то, что они танцевали латиноамериканский танец "зумба". В 2014 году шесть молодых иранцев, которые разместили в соцсетях видеоклипы, изображающие их танцующими под западную музыку на улицах Тегерана, были осуждены условно к году заключения и 91 удару плетьми.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus