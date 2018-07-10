В Советские годы завод "Элто" при НИИ «Фонон» в Душанбе работал в области разработки и изготовления высокотехнологических пьезоэлектронных приборов – кварцевых генераторов и резонаторов. Сейчас мы не выпускаем даже скрепок…

Недоступность дешевых кредитов остается одним из главных барьеров на пути развития малого и среднего производственного предпринимательства в Таджикистане. В результате страна все еще вынуждена импортировать практически всю готовую продукцию, довольствуясь лишь экспортом сырья.

Несостоявшийся бизнес

Безработный житель столицы Рустам Сабуров надеялся наладить в городе производство электрооборудования и обеспечить таким образом работой не только себя, но и пару десятков человек:

- Хотел первоначально открыть небольшой цех по выпуску розеток, выключателей, патронов и другого электрооборудования, которое в настоящее время завозится к нам из Ирана, Турции, Китая и России. К примеру, самая дешевая розетка (производство Ирана) на наших рынках стоит до 10 сомони, при регулярном использовании она выходит из строя уже через месяц. И я подумал: такое оборудование вполне можно производить у себя в стране, при этом более высокого качества.

В январе президент Таджикистана подписал указ, согласно которому до 2020 года допускаются только плановые проверки хозяйствующих субъектов в сфере производства со стороны Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, Нацбанка, Счетной палаты и налоговой.

Чтобы наладить выпуск конкурентоспособной продукции, Сабурову пришлось связаться с украинскими производителями:

- Удалось договориться с производителями электротехнического оборудования города Полтавы. Решили, что украинские партнеры обеспечат меня оборудованием, а я займусь налаживанием выпуска продукции у нас в городе. Но для того чтобы организовать работу, нужны первоначальные вложения, которых у меня не оказалось. Хотел взять кредит в банке, но процентные ставки в них оказались, мягко говоря, грабительские (средневзвешенная ставка - 30% годовых).

Тогда Сабуров обратился в ГУП «Таджинвест» при Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом. Данное госпредприятие занимается, в частности, содействием производственному предпринимательству, в том числе предоставлением таким субъектам льготных кредитов.

В «Таджинвесте» ему сказали, что на получение кредита будущий бизнесмен может рассчитывать только после одобрения его бизнес-плана правительством. Такая процедура займет примерно один месяц. Если ответ окажется положительным, он сможет получить трехлетний кредит под 12% годовых, естественно при наличии у него залогового имущества.

Но и от этой идеи Сабурову пришлось отказаться.

- При таких условиях работать я, конечно, начну, но потом, чтобы расплатиться по кредиту с процентами, придется продавать бизнес, - говорит он и объясняет: - Чтобы заключить договоры, организовать рабочую площадку, завезти оборудование и наладить производство, предпринимателю ориентировочно нужен год. Далее потребуется еще примерно год, чтобы наладить реализацию продукцию, освоить рынок. Как только бизнесмен начнет получать хоть какую-то выручку, тут же ему придется расплатиться по кредиту с процентами. За такой срок и под такие проценты вернуть кредит практически невозможно.

Производством продукции по состоянию на 1 января этого года в Таджикистане занимались 151 тысяча 885 субъектов предпринимательства. Всего на этот период в стране насчитывалось более 300 тысяч субъектов предпринимательства. Закрыли свой бизнес в прошлом году свыше 30 тысяч предпринимателей, по официальным данным - «из-за высокой конкуренции на рынке», по словам самих предпринимателей - из-за высокой налоговой нагрузки и меняющихся «правил игры» на рынке.

Между тем в «Таджинвесте» бизнесмен узнал, что данное предприятие предоставило около 100 кредитов производственникам, половина из которых впоследствии были использованы не по назначению. То есть люди получили кредит для того, чтобы купить машину, квартиру...

Предложения

Рустам Сабуров так и не смог открыть свой бизнес. В Таджикистане за 27 лет независимости так и не появилось производства даже розеток…

Между тем бизнесмен обратился к правительству с предложениями, которые, по его мнению, помогут развитию малого и среднего производственного предпринимательства в стране. Предложения его до адресата дошли, но вот ответа пока нет.

Что же он предлагает?

Во-первых, нужно привлекать дешевые долгосрочные кредиты у международных финансовых институтов для содействия малому и среднему производственному бизнесу.

«Только развитие производственного предпринимательства может способствовать созданию постоянных рабочих мест, повышению уровня и качества жизни населения и укреплению конкурентоспособности в перспективе. Правительство страны принимает необходимые меры для достижения развития производственного предпринимательства, и с этой целью считается также важным реформирование налоговой системы и администрирования экономики в будущем» (из выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона 3 июля этого года на заседании Совета по национальному развитию).

- Эти средства нужно предоставлять на беспроцентной основе тем людям, которые действительно намерены заниматься производством. Примерно 95% товаров на наших рынках являются импортными. Выпуск многих из этих товаров можно наладить в самой республике, что сэкономит стране большой объем валюты, - говорит предприниматель.

Также Сабуров говорит о том, что должно быть обязательное сопровождение проекта, для реализации которого предоставляются такие льготные кредиты. При этом средства должны быть предоставлены не сразу и в полном объеме, а траншами на каждом этапе реализации проекта.

- Таким образом, автоматически отсеиваются те люди, которые желают получить кредит под прикрытием производства для приобретения того или иного имущества. Риск нецелевого использования полученных денег сводится к минимуму, а доступ к финансам тем людям, которые действительно заинтересованы в открытии своего дела, расширится.

Более того, Сабуров отмечает необходимость создания при соответствующих ведомствах аналитических центров, которые, в частности, должны провести оценку производственного сектора и выработать краткосрочные стратегии по его дальнейшему развитию.

Кроме прочего Сабуров предлагает освободить начинающих производственных предпринимателей от всех видов налогов и полностью исключить проверку и ревизию их деятельности в течение первых двух лет, а также предоставить им льготы. К примеру, он предлагает установить тариф на электроэнергию предпринимателям-производственникам на уровне тарифа для населения.

Государство свое получит

Рустам Сабуров убежден, что при должном внимании к малому и среднему производственному предпринимательству государство в будущем получит большие дивиденды.

- Люди будут обеспечены хорошо оплачиваемой работой, вырастут доходы государственной казны за счет налогов. А самое главное, собственное производство может существенно сократить утечку такой необходимой стране валюты, которую мы получаем в основном от трудовых мигрантов.

Семьи мигрантов тратят переводы на покупку товаров, которые практически полностью являются импортной продукцией. Поставщики товаров собирают эти деньги, обменивают на валюту, чтобы завезти очередную партию товаров. Наладив производство многих из импортируемых товаров у себя, мы можем значительно улучшить внешнеторговый баланс страны.

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