Ротор первого из шести будущих гидрогенераторов Рогунской ГЭС смонтирован на штатное место. Запуск этого агрегата должен состояться в ноябре этого года.

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«Специалистами Днепр-СГЭМ при участии шеф-инженеров ГП завод «Электротяжмаш» и руководства станции, был перенесен и смонтирован на штатное место ротор гидрогенератора №6, первого из 6-ти будущих агрегатов Рогунской ГЭС», - говорится в сообщении Днепр-СГЭМ.

Ротор весом 850 тонн смонтирован 5 июля этого года. Отмечается, что он собирался в тяжелейших условиях совмещения монтажных и строительных, буровзрывных работ подземного машинного зала. 

В сообщении подчеркивается, что агрегат №6 должен быть пущен 16 ноября 2018 году, а агрегат №5 - в 2019 году.

Строительством гидроузла с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo.

Фото пресс-службы Рогунской ГЭС

В конце января этого года глава данной компании Пиетро Салини по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил журналистам, что запуск первой турбины Рогунской ГЭС состоится 16 ноября 2018 года. Ожидается, что второй агрегат станции заработает весной будущего года.

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Компания начала работы по строительству каменно-набросной плотины, высота которой составит 335 метров. На возведение этого сооружения будет направлено $1,95 млрд.

В целом, на достройку Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около 4 миллиарда долларов. На станции планируется установить шесть агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Плотина станции, высотой 335 метров, станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире. Данный гидроузел будет ежегодно вырабатывать 17 миллиардов киловатт часов электроэнергии, что в полтора раза больше годовой выработки Нурекской ГЭС.

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