Родственница одного из пропавших в пещере подростков показывает снимок, сделанный дайверами — именно они и нашли детей

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выложил в твиттере видео испытаний микросубмарины для эвакуации подростков, остающихся заблокированными в полузатопленной пещере в Таиланде вот уже 16 дней.

Видео подводных испытаний он опубликовал в Twitter в воскресенье, 8 июля.

Мини-субмарина была собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9. Испытания проходили в бассейне в Лос-Анджелесе. На видео показано, как один дайвер тянет мини-субмарину за собой, пока другой толкает ее сзади. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.

Илон Маск заявил, что спасательная капсула сможет вместить одного ребенка и будет достаточно легкой для перемещения силами двух водолазов, пишет Медуза.

Что произошло?

23 июня 12 игроков футбольной команды «Вепрь» в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход вместе со своим 25-летним тренером — он время от времени устраивал для них однодневные экскурсии. На этот раз подростки пошли в расположенный на севере Таиланда пещерный комплекс Тхам Луанг Нанг Нон, ответвления которого тянутся почти на пять километров. В сезон дождей пещеры Тхам Луанг Нанг Нон затапливает вода. Из-за этого подростки не смогли выбраться наружу. Они были найдены через девять дней - 2 июля. Их обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Ричард Стэнтон в 400 метрах от предполагаемого местонахождения. Спецназ ВМС Таиланда выложил в фейсбук снятое дайверами видео из пещеры. На нем видно, что подростки находятся на сухом песчаном валу. Мальчики жалуются на голод и спрашивают, когда их спасут. Дайверы объясняют, что сами не смогут их эвакуировать, но обещают привести помощь.

Работы по спасению начались утром в воскресенье, 8 июля. В дальний район пещеры отправилась команда из 13 водолазов, четверых детей удалось вывести из пещеры.

Как спасают?

Спасательные работы решили форсировать из-за опасения, что погода ухудшится. В Таиланде продолжается сезон дождей, который закончится только к середине октября. Прогнозы показывают, что через несколько дней могут начаться новые ливни, которые затопят узкие проходы в пещерах и полностью блокируют детей.

Операцию по спасению детей вечером остановили потому что запасы кислорода в пещере истощились, поэтому было принято решение о приостановке операции минимум на 10, максимум на 20 часов для их пополнения.

Водолазы рискуют жизнью, спускаясь в пещеру. Так, 6 июля погиб бывший морской пехотинец Саман Гунан, который доставил в пещеру, где укрылись дети, кислородные баллоны. Ему самому не хватило воздуха на обратный путь.

Сегодня начнется очередной этап операции.

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