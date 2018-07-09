Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА) был проведен ремонт и оснащено оборудованием детское инфекционное отделение Центральной больницы города Турсунзаде.

По просьбе Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан был осуществлен капитальный ремонт и оборудован третий этаж больницы, расположенный в городе Турсунзаде с населением около 300 000 человек и используемый в качестве отделения детских инфекций, ежегодно принимающий более 3000 пациентов.

В результате проекта, осуществленного ТИКА, третий этаж, который не использовался по причине отсутствия необходимых условий, был сдан в эксплуатацию, был увеличен потенциал больницы и создано детское инфекционное отделение в 33 коек мест. В данном отделении кроме палат для больных так же имеются палата интенсивной терапии, палата скорой помощи, комнаты для врачей и медсестер. При ремонте больницы были использованны материалы высшего качества, основная часть оборудования была привезена из Турции.

Церемония открытия данного отделения запланирована на 10 июля 2018 года с участием Министра здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан г-на Насим Олимзода Хоча, Посла Турции в Республики Таджикистан г-на Али Рыфат Кёксала и Заместителя председателя ТИКА г-на Мехметом Сюррея Эра.