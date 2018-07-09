Тайфун, пришедший на этой неделе в Японию, принес с собой мощные ливни, и наводнения. Киодо.

Жертвами ливней и оползней на западе Японии стали 104 человека. Об этом сообщает The Japan Times, на которое ссылается РБК. Кроме того, не менее 50 человек числятся пропавшими без вести.



Предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах страны. 30 тыс. человек уже находятся в специальных центрах для перемещенных лиц. В префектуре Окаяма около 1 тыс. человек остаются блокированы потоками воды на крышах зданий.

На данный момент повреждены более 267 тыс. зданий, ущерб нанесен и автомобильным дорогам. 17 железнодорожных компаний прекратили операции на 56 направлениях в 11 префектурах.



Чтобы обеспечить безопасность сотрудников, приостановили операции некоторые заводы Mazda Motor Corp. Daihatsu Motor Co., Toyota Motor Corp. в Киото, Хиросиме и Ямагучи.



На западную часть Японии 7 июля обрушился тайфун. Он принес дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Режим ЧС ввели в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото.