Военный комиссар Кубодиёнского района Хатлонской области Фаррух Каримов потребовал от призывника взятку за выдачу военного билета, заведомо зная, что тот болен и к службе в армии непригоден. Военный комиссар был задержан во время получения 3 тыс. сомони.

«Местный призывник Максад Шарипов страдает от сердечного заболевания, а о его непригодности к призыву в ряды Вооруженных сил страны имеется заключение врачебной комиссии, которое военком проигнорировал», - сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства Таджикистана.

В отношении военкома возбуждено уголовное дело по статье 319 (получения взятки) УК Таджикистана.

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