В минувшие выходные, 7-8 июля, в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Таджикистана погибли семеро граждан, в том числе - один гражданин Узбекистана, сообщает пресс-центр МВД республики.

В воскресенье, 8 июля, гражданин Узбекистана, 27-летний житель города Самарканд Хамдамкул Азимов не справился с управлением автомобиля марки "Шевролет" и машина опрокинулась в реку Варзоб. Поиск его тела продолжается, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

За выходные в ДТП погибли трое детей.

Так, 7 июля в Бободжон Гафурове 44-летний водитель "Хундай Портер" сбил 9-летнюю девочку Умеду Расулову: она скончалась в местной больнице. На следующий день, 8 июля, здесь же произошло еще одно ЧП - 32-летний водитель "Мерседеса" Юсуфджон Рахимбоев совершил наезд на 8-летнего Абдурахима Джумаева, и мальчик погиб.

В тот же день в Файзабаде водитель "Мерседеса" 24-летний Джамшед Мардонов совершил наезд на 15-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в Дангаре: примерно в час ночи водитель автомашины марки «Опель Астра», 26-летний житель города Нурек Наджмиддин Сафаров, не справившись с управлением автомобиля, перевернул машину. В результате ДТП от полученных травм погиб 30-летний житель Нурека Анджуман Салимов. Водитель и его другой пассажир госпитализированы.

Другая автокатастрофа произошла на трассе Душанбе-Бохтар: управляя "Опелем", 54-летний житель района Кушониён Джура Толибов совершил столкновение с другой автомашиной "Опель Астра" под управлением жителя города Гиссар. В результате ДТП погибли двое пассажиров, один пассажир госпитализирован.

По данным МВД Таджикистана, в прошлом году на дорогах страны зафиксировано 1 тыс. 303 ДТП, в результате которых погибли 431 граждан, 1 тыс. 400 получили травмы.

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