На проходящем в Ташкенте чемпионате под эгидой Центрально-азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных до 16 лет в субботу, 7 июля, были сыграны матчи второго тура.

Юношеская сборная Таджикистана во втором игровом дне турнира встретилась с командой Афганистана. Равная встреча завершилась минимальной победой афганских футболистов – 1:0. Автогол на свой счет записал защитник юношеской сборной Таджикистана Фирузджон Бобоназаров, который на 68-й минуте неудачно отправил мяч в свои ворота. Сообщает официальный сайт ФФТ.

В другом поединке второго тура юношеская сборная Узбекистана отправила пять безответных мячей в ворота сборной Кыргызстана. В составе победителей забитыми голами отличились Хуршид Убайдуллаев, Мироншох Сатторов, Игорь Чикризов, Темур Мамасидиков и Мухаммадюсуф Насиров.

По итогам двух сыгранных туров турнирную таблицу возглавляют юноши Узбекистана, набравшие шесть очков. Команда Афганистана с тремя очками расположилась на второй строчке. Далее в таблице идут юноши Таджикистана и Кыргызстана, в активе которых по одному набранному баллу.

Чемпионат CAFA среди юношеских сборных до 16 лет завершится в Ташкенте в понедельник, 9 июля. В заключительном туре встретятся юношеские сборные Таджикистана и Узбекистана (начало – в 16:45 часов), а также команды Кыргызстана и Афганистана (начало – в 20:30). Эти игры пройдут на стадионе «Локомотив».

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